Thời sự - Xã Hội

Nghẹt thở giây phút giải cứu người bị lũ vùi sâu trong bùn đất

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc (Đà Nẵng) đã kịp thời cứu nạn nhân bị lũ cuốn trôi, vùi sâu dưới lớp bùn. Sau khi sơ cứu tại trạm y tế xã, Bộ chỉ huy quân sự Khu vực Trà My đã chuyển về Trung tâm y tế huyện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc (Đà Nẵng) kịp thời cứu nạn nhân bị lũ cuốn trôi, vùi sâu dưới lớp bùn.
Lực lượng chức năng xã Trà Đốc (Đà Nẵng) kịp thời cứu nạn nhân bị lũ cuốn trôi, vùi sâu dưới lớp bùn.
Nghẹt thở giây phút cứu người bị lũ vùi sâu trong bùn đất ở Trà Đốc, Đà Nẵng. Video: Hưngbtm

Đà Nẵng Mưa lũ vùi sâu trong bùn đất giải cứu

