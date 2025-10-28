Sẵn sàng điều động máy bay hỗ trợ TP Huế ứng phó với mưa lũ

Đó là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong chuyến kiểm tra mưa lũ cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại TP Huế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân TP Huế bị ngập lụt. Ảnh Hoàng Lê

Chiều tối 28/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND TP Huế về công tác ứng phó với đợt mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Lượng mưa vượt mức lịch sử

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, toàn thành phố đã hứng chịu lượng mưa cực lớn, có nơi vượt mức lịch sử quốc gia. Tại khu vực đỉnh Bạch Mã ghi nhận 2.690 mm, Khe Tre 1.485 mm, Hương Sơn 1.313 mm. Lượng mưa trong 24 giờ tại Bạch Mã lên đến 1.739,6 mm, cao hơn mức từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu 1 - 2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong 2 ngày 27 và 28/10.

Chiều tối 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra hiện trường mưa lũ và thăm hỏi người dân TP Huế bị ngập lụt. Ảnh Hoàng Lê.



Tính đến sáng 28/10, 1.759 hộ dân với hơn 4.500 người ở 32 xã, phường đã được sơ tán an toàn. Lực lượng vũ trang huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 2.000 cán bộ công an cùng hàng nghìn lượt dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tham gia di dời dân, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông.

“Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị. Theo thống kê bước đầu, đã có 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn. Công tác ứng phó mưa lũ lần này không chỉ là nhiệm vụ phòng chống thiên tai, mà còn là phép thử năng lực điều hành đô thị thông minh của Huế. Mọi kênh thông tin, mọi lực lượng đều được huy động tối đa để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”, Chủ tịch UBND TP Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đợt lũ này đã có dự báo trước, tuy diễn biến có thay đổi về thời gian và quy mô giữa hai đợt nhưng nhìn chung dự báo vẫn đúng xu thế, dù vẫn cần tiếp tục cải thiện độ chính xác. Lượng mưa trong 24 giờ tại Huế lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, dẫn đến lũ lớn trên sông Hương và sông Bồ.

TP Huế chủ động trong ứng phó, chính quyền và người dân đều quen với tình huống lũ lụt; đặc biệt hệ thống thông tin và cảnh báo của Huế được đánh giá rất hiệu quả, minh bạch, giúp người dân nắm bắt kịp thời tình hình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà động viên người dân TP Huế tại khu vực bị ngập lụt. Ảnh Hoàng Lê.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho hay trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ Quốc phòng đã ban hành công điện chỉ đạo lực lượng Quân khu 4 và Quân khu 5 chủ động triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, không để xảy ra tình trạng địa phương bị chia cắt, cô lập kéo dài khiến người dân thiếu lương thực, nhu yếu phẩm.

Lực lượng trực sẵn sàng trên địa bàn Quân khu 4 gồm hơn 136.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hơn 3.285 phương tiện, trong đó có gần 1.800 ô tô các loại, 936 ca nô và xuồng cứu hộ, gần 300 tàu và 330 xe đặc chủng. Nguồn lực tại chỗ đủ khả năng ứng cứu, địa phương cần căn cứ tình hình để chủ động đề xuất điều động từ quân khu. Các lực lượng quân đội đang bố trí lương thực dự phòng tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cứu giúp người dân khi bị cô lập.

"Lực lượng không quân đã rà soát phương án và sẵn sàng điều máy bay, song chỉ triển khai khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho hay.

Phép thử năng lực chính quyền 2 cấp

Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là đợt thiên tai có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, tài sản của người dân và chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa và sự chỉ đạo, dự báo kịp thời từ Trung ương đến địa phương. So với trận lũ năm 2020, đợt thiên tai lần này được đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng, nhờ sự chuẩn bị tốt của chính quyền và kỹ năng ứng phó ngày càng cao của người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Đánh giá cao việc bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, Phó Thủ tướng cho rằng dù phần lớn thành phố bị ngập sâu, Huế đã chủ động triển khai kịch bản ứng phó, phân bổ lực lượng hợp lý và kiểm soát tình hình; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này, chuẩn bị tốt hơn cho các diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà làm việc với UBND TP Huế về công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn TP Huế. Ảnh Minh Phan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan lưu ý đảm khu vực miền núi, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu; nếu thiếu, cần đề xuất ngay để Trung ương hỗ trợ.

“Đây là giai đoạn thử thách năng lực của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cần đánh giá lại khả năng thích ứng, từ đó xây dựng tư duy phát triển bền vững, sống chung an toàn với thiên tai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu trợ, huy động nguồn lực xã hội, chung tay giúp người dân Huế sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét trong những ngày sau lũ.