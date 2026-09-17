Lối thoát nào cho dự án Dana Home Land?

“Không thể Sở nói doanh nghiệp làm sai, còn doanh nghiệp nói mình làm đúng. Phải xác định đầy đủ, cụ thể các nội dung, làm rõ từ gốc, từng việc thì mới xử lý được”, Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

Đầu tư hàng nghìn tỷ nhưng thủ tục đất đai vẫn đình trệ

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ 2 trong tháng 9/2026.

Tại buổi đối thoại, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land (Dana Home Land) đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở NN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai ban hành hướng dẫn quy trình đặc thù, thực hiện thủ tục cấp đổi, chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Công ty TNHH Chí Thành sang Dana Home Land để tiếp tục đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với khách hàng tại dự án Homeland Paradise Villages (tách một phần từ Khu đô thị số 6) khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Theo đại diện Dana Home Land, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế đối với dự án và hạ tầng kỹ thuật dự án đã hoàn thành đến 95%, có 429 căn nhà đang xây dựng… Công ty đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tại dự án Homeland Paradise Villages, nhưng thủ tục cấp đổi, chuyển tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc từ tên chủ đầu tư cũ (Công ty TNHH Chí Thành) sang tên chủ đầu tư mới (Công ty Dana Home Land) vẫn chưa thể thực hiện.

“Nguyên nhân do các cơ quan quản lý nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn quy trình phối hợp cụ thể đối với trường hợp nhận chuyển nhượng dự án thông qua cơ chế xử lý nợ, dẫn đến hồ sơ cấp đổi tên bị đình trệ, doanh nghiệp không thể triển khai tiếp tục các thủ tục tiếp theo đối với dự án”, đại diện Dana Home Land ý kiến.

Bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Về vấn đề này, bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Đà Nẵng, cho biết vụ việc phức tạp liên quan đến chủ đầu tư cũ là Công ty TNHH Chí Thành. Trong giai đoạn trước sáp nhập, Công ty TNHH Chí Thành không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, buộc UBND tỉnh Quảng Nam cũ yêu cầu nộp trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Tuy nhiên, Công ty TNHH Chí Thành không nộp lại nên UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định huỷ đối với số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.

Về Dana Home Land, đại diện Sở NN&MT TP cho biết doanh nghiệp tiếp nhận dự án từ Công ty TNHH Chí Thành theo hình thức mua bán nợ thông qua ngân hàng. Trong khi đó, Công ty TNHH Chí Thành bán dự án nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là sai quy định, nên không đủ cơ sở để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dana Home Land, bởi vì tất cả các thủ tục đất đai đang nằm ở Công ty TNHH Chí Thành.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Dana Home Land tại buổi đối thoại. Ảnh XM.

Bức xúc với quan điểm này của Sở NN&MT TP Đà Nẵng, đại diện Dana Home Land cho biết dự án được Dana Home Land đấu giá, mua lại theo hình thức mua bán nợ. Các vấn đề liên quan đến dự án đã được Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam và các sở ngành của tỉnh Quảng Nam cũ kết luận là hợp pháp… tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án. Đặc biệt, Dana Home Land đã đóng thuế cho Nhà nước, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án này, kể cả nộp phạt do chậm nghĩa vụ tài chính và tiếp tục đầu tư hơn 2.800 tỷ vào dự án…

“Tôi yêu cầu đại diện Sở NN&MT TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước các phát biểu, báo cáo, thông tin cung cấp cho lãnh đạo UBND TP và tại cuộc họp. Trong khi Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam và các sở ngành của tỉnh Quảng Nam cũ… đã kết luận việc mua bán tại dự án là đúng, thì đại diện Sở NN&MT TP không thể nói giao dịch mua bán nợ giữa Chí Thành và Dana Home Land là sai để rồi gây khó dễ trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kéo theo dự án bị đình trệ suốt thời gian qua”, đại diện Dana Home Land nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lần thứ 2 trong tháng 9/2026. Ảnh XM.

Chủ tịch TP yêu cầu làm rõ từ gốc, minh bạch từng nội dung

Trước sự việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Sở NN&MT cùng doanh nghiệp, các ngành rà soát cụ thể các vấn đề liên quan đến dự án và doanh nghiệp.

“Không thể để sở nói doanh nghiệp làm sai, còn doanh nghiệp nói mình làm đúng. Sở NN&MT phải xác định đầy đủ, cụ thể các nội dung; phải làm rõ việc mua bán, làm rõ từ gốc việc Dana Home Land mua lại của Chí Thành đang nợ nghĩa vụ tài chính thì đã trả chưa, họ đã đầu tư vào dự án bao nhiêu, đã tính giá đất xong chưa… Nếu mà doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì phải cấp giấy chứng nhận cho người ta… Chúng ta phải minh bạch, cắt lát từng nội dung thì mới có giải pháp xử lý cho doanh nghiệp. Sở NN&MT phải tập trung vào xử lý không để doanh nghiệp hỏi mà cứ đi vòng vòng”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở NN&MT chủ trì xử lý, doanh nghiệp cùng phối hợp để tháo gỡ; đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng theo dõi vụ việc.