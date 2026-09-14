100% người dân Đà Nẵng có bảo hiểm y tế vào năm 2030

Đó là mục tiêu được TP Đà Nẵng đặt ra trong Chương trình “An sinh xã hội” giai đoạn 2026-2030.

Bao phủ toàn diện bảo hiểm y tế và chăm sóc nhóm yếu thế

TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về thực hiện mục tiêu Chương trình “An sinh xã hội” giai đoạn 2026-2030, nhằm bước cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an sinh xã hội thuộc Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trong giai đoạn mới.

Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng bao trùm, đa tầng, chủ động, linh hoạt và bền vững. Ưu tiên được xác định rõ: chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi đối tượng đều được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và y tế, Đà Nẵng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng từ 1-2 trung tâm dưỡng lão dành cho người cao tuổi; thực hiện đồng bộ các chính sách bảo trợ, bảo đảm 100% đối tượng yếu thế được trợ giúp với các dịch vụ xã hội cơ bản. Thành phố phấn đấu duy trì 100% xã, phường (chưa tính đặc khu) đạt chuẩn quốc gia về y tế và đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Đến 2030, Đà Nẵng có 100% đối tượng yếu thế được trợ giúp với các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh XM.

Lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế được xác định cụ thể: năm 2026 đạt 95,07%; năm 2027 tăng lên 96,30%; năm 2028 đạt 97,54%; năm 2029 đạt 98,77% và năm 2030 đạt 100%. Đồng thời, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán, điều trị, theo dõi người bệnh cũng như quản lý hành chính y tế.

Đối với người có công, mục tiêu đến cuối năm 2030 là không còn người có công thuộc hộ nghèo; tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, công tác điều dưỡng và đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động và việc làm, đến cuối năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu khoảng 55,68% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 5%; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt từ 90% trở lên.

Về giáo dục và đào tạo, mục tiêu đến cuối năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 37-40%. Lộ trình được chia theo từng năm: 10-16% năm 2026; 17-24% năm 2027; 25-31% năm 2028; 31-36% năm 2029 và 37-40% năm 2030.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 37-40%. Ảnh XM.

TP Đà Nẵng cũng chú trọng phát triển nước sạch khu vực nông thôn, triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm; đồng thời phấn đấu bảo đảm 100% khu dân cư, khối phố, thôn có nhà văn hóa và đài truyền thanh cơ sở.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch cụ thể hóa trước ngày 1/10/2026. Sở Y tế được giao là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.

Kế hoạch thể hiện rõ quyết tâm của Đà Nẵng trong việc chuyển các mục tiêu “5 không”, “3 có”, “4 an” thành những chỉ tiêu định lượng, có lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, hướng tới một hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bền vững và ngày càng chất lượng hơn trong giai đoạn 2026-2030.