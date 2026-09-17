Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 để xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; giải quyết đúng, trúng, đến cùng các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tạo không gian và dư địa cho phát triển. Tiến độ phải rất khẩn trương, thời gian gấp, nhưng phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi phải đặt lên hàng đầu.

"Quan trọng nhất, các bộ phải thấm nhuần tinh thần chỉ đạo là loại bỏ tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách", Thủ tướng yêu cầu.

Theo Thủ tướng, các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, bịt được những kẽ hở, bảo đảm mục tiêu quản lý nhưng kiến tạo không gian phát triển và tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật và phòng ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ đây là dự án Luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và được đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường; rà soát quy định phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục hành chính...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng…

Minh bạch đất đai, ngăn đầu cơ và thao túng bất động sản

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế, đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững; hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm; cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh.

Rà soát điều kiện kinh doanh, trình tự giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin, bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà. Quy định rõ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư, tín dụng…

Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng lưu ý khắc phục triệt để giao thoa, chồng chéo, giảm tầng nấc và thủ tục.

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng quán triệt phải bảo đảm đối xử công bằng, nhất quán giữa các nhà đầu tư; xác định vai trò điều tiết, điều phối của cấp Trung ương, hoàn thiện chính sách ưu đãi vượt trội, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút dự án chất lượng cao…

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần quy định rõ phạm vi, điều kiện, trình tự và trách nhiệm trong ủy quyền giữa Thủ trưởng Cơ quan điều tra với Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã.

Về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; làm rõ chủ thể, nội dung, hình thức, trình tự thực hiện dân chủ và trách nhiệm giải trình; bảo đảm dân chủ thực chất, khả thi, phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới…

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng tập trung tối đa mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các dự án Luật đã được Chính phủ cho ý kiến, dự kiến trình tại kỳ họp thứ 2; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ.