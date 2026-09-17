TikToker Phạm Tuấn bị điều tra liên quan đường dây lừa đảo Bitcoin Defi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ án Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông khởi tố ngày 18/8 và vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 trên địa bàn và một số địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng, Nguyễn Tiến Chiến, Đinh Bạt Hùng và Trần Tú Anh đã bàn bạc, tạo lập, quản lý và điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, 4 đối tượng trên cùng Phạm Tuấn (một TikToker) và Mai Thế Tùng (SN 1982, trú phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút và lôi kéo người dân đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Phạm Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, Phạm Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, liên quan việc đăng tải các nội dung vi phạm, bạo lực trên không gian mạng.

Tuấn và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, có hình ảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung là "một ngôi trường ưa bạo lực".

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, được biết đến với hình ảnh là người "anh em thân thiết" của Khá Bảnh. Tuấn nổi danh khi mở công ty có tên là Phạm Tuấn Entertainment, chuyên dạy giới trẻ về cách kiếm tiền qua các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Tiktok của Tuấn có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Facebook có hơn 340.000 và Youtube có hơn 1 triệu người đăng ký.