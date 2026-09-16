Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng kể cảnh kính vỡ, người bên trong tìm cách thoát nạn

Sức nóng từ đám cháy khiến kính tầng 2, 3 của căn nhà vỡ tung, trong khi những người bên trong tìm cách thoát sang khu vực nhà bên cạnh. Một phụ nữ sống gần hiện trường kể lại thời khắc hỏa hoạn bùng phát trong đêm.

Liên quan vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội khiến 5 người tử vong, trao đổi với VietTimes, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết căn nhà (ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ) xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh.

Theo vị lãnh đạo, trước đây gia đình có hoạt động kinh doanh tại căn nhà này nhưng hiện đã dừng. Trong số 5 nạn nhân, có 3 người là người thân trong cùng gia đình, 2 người còn lại từ quê ra Hà Nội và gặp nạn.

Một người phụ nữ sống gần hiện trường vụ cháy cho biết vào khoảng 2h sáng ngày 16/9, gia đình chị phát hiện căn nhà 4 tầng xảy ra cháy. Sau khi phát hiện ngọn lửa, chị đã hô hoán để những người xung quanh biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: N.H.

Theo người phụ nữ này, khoảng 15 phút sau, chị xuống dưới mở cửa thì thấy ngọn lửa đã bùng lên rất mạnh. Cháy toàn bộ tầng 2 của ngôi nhà rồi tiếp tục bốc lên tầng 3. Một số người bên trong tìm cách thoát sang khu vực bên cạnh nhưng không thể tiếp cận nhà chị do cửa được làm bằng sắt.

"Sức nóng và lực nổ từ đám cháy khiến toàn bộ hệ thống kính tại tầng 2 và tầng 3 của căn nhà bị vỡ. Một số người tìm cách thoát ra ngoài, trong đó có người nhảy sang khu vực nhà, quán bia bên cạnh", người phụ nữ kể.

Nữ nhân chứng cho biết thêm sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy nhanh chóng được triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong, gồm hai vợ chồng chủ nhà, một người cháu nội và 2 người khác. Các nạn nhân được phát hiện tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của căn nhà.

Con ngõ xảy ra vụ cháy đau lòng. N.H.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 2h ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi nhận tin, Công an Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, ngôi nhà xảy ra vụ cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, trong khi còn nhiều người mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.