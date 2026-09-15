Đấu giá khách sạn River hơn 41 tỷ đồng, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát

Chủ khách sạn ở Thái Nguyên khiếu nại việc thẩm định, tổ chức bán đấu giá khách sạn thấp hơn giá thị trường, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp rà soát.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9241 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, yêu cầu Bộ Tư pháp kiểm tra, giải quyết vụ việc liên quan tới khiếu nại việc tổ chức đấu giá, thi hành án đối với Khách sạn River (số 417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, Thái Nguyên) của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng do bà Đằng là đại diện lại có đơn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vụ việc.

Trong văn bản Văn phòng Chính phủ vừa ban hành, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và quá trình thi hành án để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Phó thủ tướng yêu cầu nội dung này phải được trả lời công dân và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/9.

Khách sạn River tại phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Huy Hùng được thành lập ngày 5/6/2016, có địa chỉ tại 417 Quang Trung, tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Công ty do bà Nguyễn Thị Bạch Đằng làm giám đốc. Cuối năm 2017, bà Nguyễn Thị Bạch Đằng xây dựng khách sạn River tại địa chỉ trên. Đến năm 2020, khách sạn hoàn thiện và đi vào hoạt động. Do đại dịch Covid-19 kéo dài trong nhiều năm khiến tình hình kinh doanh khách sạn bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xây dựng khách sạn, do thiếu vốn đầu tư nên bà Nguyễn Thị Bạch Đằng đã vay vốn tại Ngân hàng số tiền gần 43,5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là khách sạn River, với số tiền thẩm định giá là gần 70,5 tỷ đồng.

Do việc kinh doanh không thuận lợi nên bà Nguyễn Thị Bạch Đằng đồng ý để cơ quan chức năng tổ chức bán đấu giá tài sản để trả nợ Ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2025, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả thẩm định giá khách sạn để tổ chức đấu giá chỉ hơn 41 tỷ đồng.

Khách sạn River sau đó được bán đấu giá thành công cho một cá nhân có địa chỉ ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội với số tiền hơn 41,8 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, việc thẩm định, tổ chức bán đấu giá tài sản quá thấp so với giá thị trường và so với thẩm định giá ban đầu của Ngân hàng khoảng gần 30 tỷ đồng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Đáng nói, trong khi vụ việc đang bị khiếu nại và Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Bộ Tư pháp, ngày 31/7, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cưỡng chế Khách sạn River để bàn giao cho người mua được tài sản.

Vì vậy, bà Đằng tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ dấu hiệu thiếu minh bạch trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản trên. Sau đó, kết quả đấu giá Khách sạn River đã được hủy bỏ.