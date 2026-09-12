Hơn 170 công nhân Scavi Huế nhập viện: Tạm ngưng suất ăn do Công ty Huế Thành cung cấp

Chiều 12/9, Sở Y tế TP Huế yêu cầu tạm ngưng sử dụng bữa ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp cho Công ty Scavi Huế cho đến khi xác định được nguyên nhân.

Tính đến chiều 12/9, hơn 170 công nhân Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế) phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số đó, gần 160 người đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, số còn lại tại Trung tâm Y tế Phong Điền.

Các bệnh nhân nhập viện có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế tạm ngưng sử dụng bữa ăn tập thể do Công ty Huế Thành cung cấp; tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc người bệnh; thường xuyên theo dõi sức khỏe công nhân, nhân viên; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và giám sát hoạt động tại nhà ăn.

Đối với Công ty TNHH MTV Huế Thành, cơ quan chức năng yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe nhân viên, tạm ngưng cung cấp suất ăn cho Scavi Huế và phối hợp với Sở Y tế trong quá trình xác minh nguyên nhân.

Lãnh đạo TP Huế đến thăm hỏi các công nhân nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh Nguyễn Lê.

Như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 11/9, nhiều công nhân của Công ty Scavi Huế xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình làm việc. Khi số người có triệu chứng tăng lên, doanh nghiệp đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người lao động đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái) để cấp cứu và theo dõi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện tổ chức phân loại, thăm khám và theo dõi tại Khoa Cấp cứu cùng các khoa chuyên môn liên quan. Đến tối cùng ngày, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Song song với công tác điều trị, lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương, khách quan, chính xác trong việc điều tra, lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ; tập trung xác định nguồn gây bệnh, thời điểm xuất hiện triệu chứng cùng các yếu tố liên quan đến thực phẩm, nước uống và môi trường tại doanh nghiệp.

UBND TP Huế giao UBND phường Phong Điền tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.