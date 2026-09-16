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Đà Nẵng công bố 3.000 tài liệu đặc tả API Cổng dịch vụ dữ liệu thành phố

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sở KH&CN TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 6400/SKHCN-CNTT công bố dự thảo Tài liệu đặc tả API Cổng dịch vụ dữ liệu thành phố Đà Nẵng (phiên bản 1.0).

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Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Việc công bố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cộng đồng tiếp cận, khai thác dữ liệu mở bằng phương thức tự động.

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, Cổng dịch vụ dữ liệu thành phố hiện đã công bố khoảng 3.000 tập dữ liệu do các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan cung cấp theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 5/3/2026 của UBND thành phố.

Tài liệu đặc tả API được xây dựng trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 154/KH-BCĐ ngày 15/7/2026 của Ban Chỉ đạo UBND thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Việc công bố các tập dữ liệu nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp CNTT, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng và tổ chức quan tâm khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu mở của thành phố để nghiên cứu, phát triển sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ và giải pháp mới; kết hợp, phân tích, gia tăng giá trị dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cũng theo ông Thạch, trong quá trình khai thác, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc ý kiến góp ý, các đơn vị có thể liên hệ Phòng CNTT, Sở KH&CN TP (email: cntt@danang.gov.vn) hoặc Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh TP để được giải đáp, hỗ trợ.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Tài liệu đặc tả API #Cổng dịch vụ dữ liệu

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