Vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội: 4 người tự thoát nạn, 5 người tử vong

Công an TP Hà Nội cho biết rạng sáng 16/9, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, khiến 5 người tử vong.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 2h06 ngày 16/9, cảnh sát nhận tin báo cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 1h50 cùng ngày, sau khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán báo động và sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng sau đó trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát lập tức triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời phun nước ngăn cháy lan lên các tầng trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2h45 được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an TP Hà Nội cho biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.