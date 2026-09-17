Mưa lớn tiếp diễn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành, người dân cần đề phòng gì?

Mưa lớn tiếp diễn tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong ngày 17/9, có nơi mưa trên 130 mm. Người dân cần đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất cùng dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Lũ nhiều sông vượt báo động 3, cảnh báo ngập lụt tại Hà Nội và hai tỉnh

Theo cập nhật tình hình mưa lũ lúc 6h ngày 17/9, đêm 16/9, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa có nơi trên 100mm. Tại Hà Nội và Ninh Bình, một số điểm cũng ghi nhận lượng mưa lớn cục bộ trên 100mm. Dự báo trong ngày 17/9, các khu vực này tiếp tục có mưa to.

Khu vực Keangnam, Hà Nội nước ngập sâu. Ảnh: H.K.

Hiện mực nước trên các sông Bưởi, Yên (Thanh Hóa), Hoàng Long, Đáy (Ninh Bình) và Bùi, Tích (Hà Nội) đang lên nhanh, vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2-3.

Nguy cơ ngập lụt cao được cảnh báo tại các khu vực ven sông ở Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội.

Tại Thanh Hóa, các khu vực ven sông Bưởi, sông Yên có nguy cơ ngập cao gồm Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Vân Du, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn...

Tại Ninh Bình, nguy cơ ngập lụt cao tập trung dọc sông Hoàng Long và sông Đáy, gồm các khu vực Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn, Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, phường Đông...

Tại Hà Nội, các khu vực ven sông Bùi và sông Tích được cảnh báo nguy cơ ngập lụt cao gồm Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương...

Mưa lớn tiếp diễn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trên cơ sở tình hình mưa đã qua và dự báo trong thời gian tới, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa được nâng lên cấp 2.

Từ sáng sớm đến hết ngày 17/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh và TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 17/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ ngày 18/9, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Tại Hà Nội, mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong sáng 17/9. Nhiều phụ huynh xin cho con nghỉ học; một số trường chủ động thông báo chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/9

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, Hà Nội và Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Mỹ Đình, Hà Nội lúc 6h30. Ảnh: Xuân Tính.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.