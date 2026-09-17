'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn giàu cỡ nào?

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - người sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ và được mệnh danh là "vua hàng hiệu" - vừa xuất hiện trên sóng VTV tối 16/9.

Tại Chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức tại TP.HCM, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho các em nhỏ.

"Số tiền này là lương hưu của tôi trong 10 năm" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn dí dỏm nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Johnathan ủng hộ số tiền lớn làm từ thiện. Trong nhiều chương trình của VTV, ông đã gửi tới những mảnh đời khó khăn số tiền hàng tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 10 tỷ đồng tại Chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Phâm phối độc quyền hàng hiệu

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 ở Nha Trang, có bằng MBA tại Đại học Seattle (Mỹ) và nguyên là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ trong 10 năm.

Ông vốn được biết tới là người góp phần khai thông đường bay thẳng từ TP.HCM - Manila (Philippines) của Hàng không Việt Nam vào năm 1985. Đây cũng là đường bay đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài, đánh dấu thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa giao thương quốc tế.

Những năm đầu khởi nghiệp 1985 - 1988, ông đã thuê máy bay của Vietnam Airlines để chuyên chở hàng hóa.

Năm 1986, ông sáng lập công ty Liên Thái Bình Dương (tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG), đầu tư hơn 500 triệu USD vào 30 dự án tại Việt Nam như nhà máy sơn, sản xuất dây khóa kéo, xuất khẩu đồ gia dụng, mây tre lá…

Sau khi ghi dấu ấn với hàng loạt dự án lớn nhỏ có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 280 triệu USD, ông Johnathan Hạnh Nguyễn bắt đầu quay về đầu tư tại quê hương Khánh Hòa. Dự án đầu tiên là Khách sạn Lodge Nha Trang, cao 14 tầng, tiêu chuẩn 3 sao, với tổng vốn gần 13 triệu USD.

Tiếp đó, ông phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam triển khai dự án Nhà ga hành khách quốc tế – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Công trình này hoàn thành và đi vào hoạt động chỉ sau 18 tháng.

Đến năm 1993, Tập đoàn IPPG khai trương hai cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ngoài ra tập đoàn còn làm nhiệm vụ tư vấn các sân bay nâng cấp chất lượng dịch vụ hàng không theo chuẩn quốc tế.

Từ năm 2000, IPPG phát triển việc đưa các sản phẩm cao cấp quốc tế vào Việt Nam để đón đầu xu thế tiêu dùng. Đến nay, công ty đã phát triển hơn 300 điểm bán trên toàn quốc.

Ông cùng vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên mở rộng bán lẻ thời trang cao cấp, thành lập Công ty DAFC phân phối hàng chục thương hiệu thời trang.

Từ đó, IPPG phát triển phân khúc thời trang thông qua công ty ACFC phân phối độc quyền hơn chục thương hiệu như Chanel, Dior, Burberry, Nike, CK, Levis… Đây cũng là mảng đã mang tới cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn với danh xưng "vua hàng hiệu".

Đặc biệt, tập đoàn đã chi khoảng 40 triệu USD để cải tạo khu mua sắm Rex Arcade trong Khách sạn Rex – công trình kiến trúc mang phong cách Pháp, biểu tượng của Sài Gòn từ năm 1927.

Bên cạnh đó, IPPG tiếp tục rót khoảng 400 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, biến nơi đây thành trung tâm thương mại cao cấp hàng đầu Hà Nội và là đầu mối phân phối độc quyền nhiều thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam.

Trên website, doanh nghiệp này giới thiệu đang chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối trong nước.

Đến nay, thông qua hơn 25 công ty con và liên doanh, IPPG của gia đình vị tỷ phú này đang đại diện cho ít nhất 139 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, trải rộng từ thời trang cao cấp, ẩm thực – đồ uống, bán lẻ miễn thuế đến dịch vụ sân bay.

Ngoài vai trò tại IPPG, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang là Chủ tịch tại Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS). Đến ngày 30/6, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu khoảng 45,3% vốn tại Sasco - đơn vị sở hữu hệ thống cửa hàng miễn thuế và dịch vụ bán lẻ phi hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Tạm tính với hơn 60 triệu cổ phiếu mà gia đình ông Hạnh đang sở hữu, giá trị thị trường rơi vào khoảng trên 2.000 tỷ đồng.

Gia đình và nhóm công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang sở hữu SASCO - đơn vị kinh doanh hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: SASCO.

Song song đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn sở hữu khối tài sản cá nhân đáng chú ý, gồm biệt thự sang trọng tại vị trí đắc địa, du thuyền hạng sang 5 phòng ngủ trị giá khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng), cùng bộ sưu tập siêu xe gồm nhiều mẫu Rolls-Royce, Bentley, Lexus và đặc biệt là Maybach 625 – dòng xe có giá hơn 1 triệu USD khi nhập khẩu về Việt Nam.

Hơn 400 Huân chương và bằng khen

Sau nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, những đóng góp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và Tập đoàn IPPG đã được ghi nhận với gần 400 huân, huy chương và bằng khen do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trao tặng, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế – xã hội và công tác thiện nguyện.

Cuối năm 2020, ông được vinh danh là một trong 10 gương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Tháng 3/2021, ông Hạnh Nguyễn được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: IPPG.

Tháng 3/2021, ông Hạnh Nguyễn được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng năm, ông được tôn vinh danh hiệu “Gương sáng Pháp luật”. Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn nhận giải thưởng của Chủ tịch Hạ viện Philippines nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ thương mại và ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines.

Hồi tháng 5/2026, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến Nhân dân tặng “Anh hùng Lao động” cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Khi nói về quá trình thiện nguyện của mình, vị tỷ phú từng chia sẻ: “Tôi thích dùng từ tử tế hơn thành công, bạn có thể là một doanh nhân thành công nhưng nếu không tử tế, không có tâm và tuân thủ đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật thì sự thành công sẽ chỉ trong một giai đoạn và không bền vững".