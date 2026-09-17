Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tổng kết phải làm rõ cả hạn chế, sai lầm và cơ hội bỏ lỡ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải phân tích thẳng thắn hạn chế, sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình sửa chữa.

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ hai.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về hai đề cương chi tiết: Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Trách nhiệm của chúng ta là làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân.

Trong khi đó, biến đổi công nghệ, dân số, môi trường, quan hệ quốc tế đặt ra nhiều vấn đề vượt ngoài kinh nghiệm đã có. Vì vậy, tổng kết phải giúp Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển.

Từ thực tiễn lịch sử, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh dân tộc, vượt qua những bước ngoặt, thử thách hiểm nghèo; đồng thời phân tích thẳng thắn hạn chế, khuyết điểm, những cơ hội chưa tận dụng được.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng, mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

"Tầm nhìn đến năm 2130 đòi hỏi tư duy vượt khỏi giới hạn một nhiệm kỳ, gắn với trách nhiệm của nhiều thế hệ", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và cho biết cần xác định những giá trị phải giữ vững, những năng lực phải tích lũy, những không gian phát triển cần mở ra.

Đặc biệt, phải làm rõ Đảng cần đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và chuẩn bị đội ngũ như thế nào để lãnh đạo một đất nước phát triển ở trình độ cao hơn.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, phải làm rõ Đảng cần đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và chuẩn bị đội ngũ như thế nào để lãnh đạo một đất nước phát triển ở trình độ cao hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung hoàn thiện đề cương để định hướng nghiên cứu. Những vấn đề đã có căn cứ cần xác định rõ; những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau phải được đặt thành nhiệm vụ nghiên cứu với phương pháp kiểm chứng phù hợp.

Trọng tâm của việc tổng kết, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo trong đường lối, sách lược, phương pháp. Cùng với khẳng định thành tựu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải phân tích thẳng thắn hạn chế, sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình sửa chữa.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ một số nội dung, phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện Cương lĩnh; xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên tới; bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ.