Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi trên 250 mm

Tại Hà Nội, chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, có mưa to 100-250 mm, phía nam thành phố có nơi trên 250 mm. Người dân cần đề phòng ngập úng đô thị, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng.

Tối 14/9, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 14/9 có nơi trên 150mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Nuông Dăm (Phú Thọ) 154,4mm, Thái Phương (Hưng Yên) 183,8mm, Khánh Thành (Ninh Bình) 164,2mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 161,4mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 162,5mm.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi trên 250mm. Ảnh minh họa.



Dự báo, từ tối 14/9 đến ngày 16/9, phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Tại Hà Nội, chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, có mưa to 100-250mm, phía nam thành phố có nơi trên 250mm. Người dân cần đề phòng ngập úng đô thị, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng.

Phía nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam Tuyên Quang và Thái Nguyên, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, tối và đêm 14/9, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/9, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa ở cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Về tình hình lũ, các sông từ Quảng Trị đến Huế đang xuống, phổ biến dưới báo động 1, riêng sông Bồ (TP Huế) ở mức báo động 1. Các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hiện dưới báo động 1.

Dự báo từ ngày 14-16/9, các sông ở khu vực phía Nam Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) có khả năng lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2; thượng lưu sông Cả (Nghệ An) có khả năng trên báo động 1.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, Phú Thọ (bao gồm khu vực Hòa Bình cũ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các vùng núi, sườn dốc và khu vực đã có mưa lớn kéo dài.