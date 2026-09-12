Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở công ty Scavi Huế: Số công nhân nhập viện tăng lên hơn 100 người

Sáng 12/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế).

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết với số lượng công nhân nhập viện tăng lên, công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho số công nhân này đang được bệnh viện tập trung cao độ.

Sau khi xảy ra sự việc, tối 11/9, đại diện lãnh đạo TP Huế gồm ông Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - công nghiệp thành phố và ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND, Sở Y tế đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khỏe cho người lao động trong quá trình xử lý vụ việc.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm khám, theo dõi sức khoẻ số công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh Nguyễn Lê.

Như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 11/9, nhiều công nhân của Công ty Scavi Huế xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình làm việc. Khi số người có triệu chứng tăng lên, doanh nghiệp đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người lao động đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái) để cấp cứu và theo dõi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện tổ chức phân loại, thăm khám và theo dõi tại Khoa Cấp cứu cùng các khoa chuyên môn liên quan. Đến tối cùng ngày, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Song song với công tác điều trị, lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương, khách quan, chính xác trong việc điều tra, lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ; tập trung xác định nguồn gây bệnh, thời điểm xuất hiện triệu chứng cùng các yếu tố liên quan đến thực phẩm, nước uống và môi trường tại doanh nghiệp.