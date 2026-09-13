Không chọn nhà cung cấp suất ăn học sinh chỉ vì giá thấp

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không để xảy ra buông lỏng quản lý.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 64 của Thủ tướng về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Công điện nêu thời gian qua, các địa phương và cơ sở giáo dục đã có nhiều nỗ lực tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý.

Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn bất cập trong lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng.

Để chấn chỉnh tình hình, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Chính phủ đề nghị không chọn nhà cung cấp suất ăn trường học chỉ vì giá thấp. Ảnh: Q.A.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn. Các tổ chức, cá nhân vi phạm phải bị xử lý nghiêm, kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Căn cứ quy định pháp luật, phân cấp và điều kiện thực tế, UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý; đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Việc lựa chọn phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Thủ tướng yêu cầu lấy an toàn thực phẩm, chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi của học sinh làm yêu cầu cốt lõi, không lựa chọn đơn vị chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Với các trường đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, UBND cấp xã chỉ đạo lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đúng quy định, bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp yêu cầu dinh dưỡng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; làm rõ điều kiện, quy trình và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng thực đơn đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng liên thông, dùng chung; ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết cho nhà trường.

Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; chỉ đạo cơ quan y tế địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, tập trung vào các đơn vị cung cấp với quy mô lớn hoặc cho nhiều trường học.