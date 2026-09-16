Trước tình trạng vành đai 3 trên cao thường xuyên quá tải, Cục CSGT đề xuất Hà Nội nghiên cứu bỏ làn dừng xe khẩn cấp, tổ chức 3 làn xe mỗi chiều và hạ tốc độ khai thác.

Ngày 16/9, Cục CSGT cho biết trước tình trạng tuyến vành đai 3 trên cao (Hà Nội) thường xuyên quá tải, Cục đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng bố trí 3 làn xe chạy mỗi chiều, không tổ chức làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm tốc độ đồng đều trên toàn tuyến.

Vành đai 3 trên cao là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều tuyến đường được tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp.

Theo số liệu được Cục CSGT đưa ra, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến vành đai 3 trên cao hơn 122.600 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Tình trạng quá tải thường xuyên gây áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến.

Đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao. Ảnh: Cục CSGT.

Để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trong đó, các đơn vị được đề nghị nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn, phân tuyến; tổ chức cho phương tiện lưu thông thành 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Cục CSGT cũng đề nghị nghiên cứu hạ tốc độ khai thác, bảo đảm tốc độ đồng đều trên toàn tuyến.

Theo Cục CSGT, việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt, đồng thời góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao.