Xử phạt tài xế lỗi không giữ khoảng cách cần có lộ trình phù hợp

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 482 kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo Phó thủ tướng Thường trực, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết.

Các đơn vị thường xuyên yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông phải chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gây mất an toàn và tai nạn giao thông.

Việc này, theo Phó thủ tướng nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về khoảng cách an toàn, nhất là khi xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, còn một số hạn chế nhất định cả về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế.

Cùng với đó, thời gian triển khai chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông... Vì thế, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước.

Cao tốc đông xe, tài xế phải giữ khoảng cách bao nhiêu mét để không bị phạt?. Ảnh: Cục CSGT.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Trong đó, các cơ quan cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38 năm 2024 của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải), bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông.

Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo Thủ tướng.

Trước mắt, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo ở những đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn để người điều khiển phương tiện biết và chấp hành.

Cùng với đó, theo Phó thủ tướng Thường trực, cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp trong trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp để người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Phó thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan theo quy định của pháp luật; trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai.

Việc triển khai quy định xử phạt này, theo Phó thủ tướng Thường trực, không được gây ùn tắc và xung đột giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện tăng cao.