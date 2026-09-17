Đà Nẵng triển khai dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch lắp đặt, bàn giao và đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink tại 14 thôn và điểm trường trên địa bàn.

Kế hoạch được triển khai nhằm hỗ trợ khắc phục tình trạng lõm sóng viễn thông tại các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Kế hoạch số 484/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 21/9 đến hết ngày 30/9/2026, Đà Nẵng sẽ lắp đặt thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink và hỗ trợ miễn phí dịch vụ trong vòng 6 tháng tại 4 thôn và 10 điểm trường thuộc các xã A Vương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân và Trà Giáp.

Cụ thể, 4 thôn gồm Thôn Aur và thôn Apát (xã A Vương); thôn Đắc Chơ Đây (xã La Dêê); thôn 3 (xã Phước Thành);

10 điểm trường gồm: Điểm trường mẫu giáo A Vương tại thôn Aur và thôn Apát (xã A Vương); Trường Mẫu giáo Kim Thành Lộc tại thôn 3 (xã Phước Thành); các điểm trường thuộc Trường Mẫu giáo Măng Non và Trường PTDTBT TH Trà Giáp (xã Trà Giáp); các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Trần Cao Vân và Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Trà Tân); Điểm trường nóc Ông Mai tại thôn 2, Trà Vinh (xã Trà Vân).

Các đơn vị tham gia thực hiện gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, Công an thành phố, Viettel Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng cùng UBND các xã liên quan và đại diện các điểm trường.

Việc lắp đặt thực hiện theo 5 bước: khảo sát và xác định vị trí; lắp đặt, kết nối thiết bị; kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; bàn giao thiết bị và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; giám sát, hỗ trợ sau lắp đặt.

Đối với 4 thôn lõm sóng, UBND cấp xã là đơn vị đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và đứng tên ký hợp đồng. Đối với các điểm trường, hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp quản lý điểm trường là người đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và chịu trách nhiệm sử dụng phục vụ hoạt động dạy – học.