Thường trực Ban bí thư: Kiên quyết thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Chiều 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban bí thư tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; đề cao kỷ luật thực thi; đánh giá hiệu quả bằng sản phẩm cụ thể.

Theo Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã kịp thời đề ra và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, 2 và nội dung đã được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra.

Đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc các cấp ủy trong quân đội thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm cơ cấu độ tuổi phù hợp.

Có giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyên gia, chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở, nhất là đối với địa bàn khó khăn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, có giải pháp đồng bộ để bố trí, sử dụng hiệu quả đối với cán bộ sau điều động, luân chuyển.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Thường trực Ban bí thư nêu rõ ý nghĩa của việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Coi trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị.

Ông yêu cầu cần có biện pháp hiệu quả bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo quy định, góp phần kịp thời sàng lọc, thay thế cán bộ không còn bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên bồi dưỡng năng lực chỉ huy trong chiến tranh công nghệ cao, quản lý đơn vị, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số; coi trọng, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài...

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực vùng sâu, vùng xa, những nơi còn khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 3 chỉ ra.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.