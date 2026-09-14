Sau 1 tháng gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, Đà Nẵng đã làm được gì?

Mục tiêu cốt lõi của Đà Nẵng sau 100 ngày là hoàn thành 100% nhiệm vụ đã được Trung ương giao, tạo bước đệm vững chắc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số gắn với TP thông minh.

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ban hành Kế hoạch số 05KH/BCĐTW, ngày 15/7, Ban Chỉ đạo 57 của TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-BCĐ triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Vậy sau 1 tháng triển khai, Đà Nẵng đã đạt được những gì?

Để rõ hơn những kết quả này, VietTimes đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nhận diện điểm nghẽn, siết kỷ luật thực thi

- Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kế hoạch làm sạch dữ liệu chuyển đổi số, ngày 15/7, Ban Chỉ đạo 57 của UBND TP Đà Nẵng đã ban hành ngay Kế hoạch số 154/KH-BCĐ triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số với nhiều nội dung mạnh mẽ. Ông có thể chia sẻ mục tiêu của Đà Nẵng sau 100 ngày này sẽ là những gì, thưa ông?

Trước hết, mục tiêu cốt lõi của thành phố Đà Nẵng sau 100 ngày là hoàn thành 100% nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giao tại Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 11/7/2026; qua đó không chỉ xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố mà còn góp phần hoàn thành mục tiêu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cả nước.

Từ đó, tạo bước đệm vững chắc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số gắn với xây dựng thành phố thông minh, với yêu cầu đặt ra là nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng, kiểm chứng được.

Riêng đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế; không xác nhận hoàn thành đối với sản phẩm còn là dự thảo, chưa được ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền.

Khu vực thực hiện dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

- Đến nay, kế hoạch đã thực hiện được 1/3 chặng đường, những kết quả ban đầu mà Đà Nẵng đã đạt được là gì?

Sau 1 tháng tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương đã hoàn thành báo cáo, đề xuất UBND thành phố thống nhất phương án xử lý các “điểm lõm sóng” và “điểm thiếu điện” tại các trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố; đã hoàn thành tổng hợp nhu cầu mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; và đã hoàn thành lựa chọn nhóm thủ tục hành chính có tần suất cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

- Như vậy có thể nói Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu không hề nhỏ. Vậy những kết quả này đã tạo nên những chuyển biến tích cực ra sao đối với hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn, thưa ông?

Sự chuyển biến lớn nhất sau 1 tháng triển khai là thành phố đã kịp thời rà soát, nhận diện cụ thể những điểm nghẽn chính, thực tế của thành phố trong triển khai chuyển đổi số và đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và kỷ luật thực thi. Thay vì chờ đợi có đủ mọi điều kiện mới làm, các cơ quan hiện nay đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện song song các thủ tục đầu tư, tạo lập dữ liệu và tập huấn, đào tạo, bổ sung nhân lực. Việc báo cáo đánh giá định kỳ hằng tuần, đột xuất được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất.

Hướng tới người dân chỉ khai báo một lần

- Được biết trung tâm của kế hoạch xoá điểm nghẽn là người dân và doanh nghiệp. Vậy những đối tượng phục vụ này đã được hưởng lợi gì từ kế hoạch lần này, thưa ông?

Lợi ích dễ thấy nhất sắp tới là sẽ xóa lõm sóng, thiếu điện tại 100% trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố; 100% Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị máy tính, phần mềm, giúp quá trình giải quyết thủ tục diễn ra minh bạch, thông suốt và nhanh chóng hơn.

Cụ thể, Đà Nẵng tiếp tục đơn giản hóa 18 TTHC đặc thù, cắt giảm được 428 ngày xử lý, hoàn thành mục tiêu năm theo Nghị quyết 66… Trong đó, đối với các lĩnh vực then chốt như đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, Đà Nẵng đã tập trung các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương.

Ví dụ, lĩnh vực đất đai rút ngắn thời gian 4 thủ tục quan trọng (giảm từ 1 đến 1,5 ngày); nhiều sở, ngành cắt giảm mạnh thành phần hồ sơ giấy thay bằng dữ liệu điện tử (Sở Xây dựng cắt giảm 58 thủ tục thành phần, Sở Công Thương cắt giảm 115 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm 63 thủ tục, Sở Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22 thủ tục,…

Và quan trọng hơn, thông qua việc tái cấu trúc thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp sẽ được giảm bớt thao tác, không phải cung cấp lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có sẵn trong hệ thống, cơ sở dữ liệu.

Một góc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hoà Cường (TP Đà Nẵng). Ảnh XM.

- Theo kế hoạch, nhiệm vụ xoá điểm nghẽn lần này là hướng đến công tác khai báo dịch vụ công, tích hợp dữ liệu và yêu cầu người dân chỉ khai báo thông tin một lần. Vậy nội dung này đang được Đà Nẵng thực hiện ra sao, thưa ông?

Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành lựa chọn các thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân để tiến hành tái thiết kế quy trình. Mục tiêu là đơn giản hóa thành phần hồ sơ, kết nối, chia sẻ, đồng bộ hóa dữ liệu để người dân chỉ cần khai báo một lần cơ sở dữ liệu đã có.

Song song đó, Đà Nẵng sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để hoàn thành xây dựng, kết nối, liên thông 12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

- Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt ra yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm...”. Vậy nếu cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm ra sao, thưa ông?

Kế hoạch của Ban Chỉ đạo UBND thành phố được xây dựng theo nguyên tắc 7 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và rõ nguồn lực để triển khai”.

Theo đó, Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ và chất lượng sản phẩm đầu ra. Các nhiệm vụ chậm tiến độ, cơ quan chậm trễ được báo cáo và công khai để Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở, phê bình trực tiếp.

Đặc biệt, nếu phát hiện cơ quan nào báo cáo không chính xác, không trung thực, cá nhân người báo cáo, phê duyệt báo cáo và cơ quan báo cáo bắt buộc phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Chuẩn hóa hạ tầng, dữ liệu và nhân lực số

- Được biết vấn đề hạ tầng số, nguồn nhân lực và nền tảng dữ liệu luôn là thách thức trong quá trình làm sạch dữ liệu. Vậy thách thức của Đà Nẵng là gì, thưa ông? Với những khó khăn đó, Đà Nẵng kiến nghị gì về phía Trung ương?

Quá trình triển khai thực hiện, bước đầu thành phố đã nhận diện một số khó khăn, thách thức, cụ thể như sau:

Một là, về hạ tầng số: Hiện nay 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương đã được bố trí trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với mục tiêu tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được trang bị đầy đủ các trang thiết bị đầu cuối chuyên dùng phục vụ làm việc trên môi trường số, không chỉ đảm bảo việc truy cập, xử lý các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mà còn đảm bảo sử dụng các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công tác chuyên môn, thành phố tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương mua sắm bổ sung trang thiết bị.

Hai là, về dữ liệu số và nền tảng số: Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng, khai thác dữ liệu và các nền tảng số; theo đó thành phố hiện đang có 94 cơ sở dữ liệu được xác định chia sẻ, dùng chung trong các cơ quan nhà nước, hơn 1.000 bộ dữ liệu đã được đưa về kho dữ liệu dùng chung; đã cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu mở tập trung với hơn 2.500 bộ dữ liệu và hàng nghìn dịch vụ API đã phục vụ hiệu quả cho việc giám sát, điều hành của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, việc hoàn thiện, chuẩn hóa và liên thông các hệ thống số, các cơ sở dữ liệu phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và phục vụ phát triển kinh tế dữ liệu mới có kết quả ban đầu, cần tiếp tục thực hiện theo thực chất, rộng khắp và hiệu quả.

Đà Nẵng sẽ thúc đẩy gỡ điểm nghẽn bằng chuẩn hóa hạ tầng, dữ liệu và nhân lực số. Ảnh XM.

Ba là, về nguồn nhân lực: Thành phố đã phê duyệt danh mục, số lượng vị trí công việc và số lượng chỉ tiêu hợp đồng nhiệm vụ của công chức theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, trong đó có vị trí về Hợp đồng lao động làm công tác về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, theo đó, các xã, phường đã triển khai công tác tuyển dụng hợp đồng lao động; đến nay 100% xã phường đã bố trí đủ 01 hoặc 02 cán bộ công nghệ thông tin theo chủ trương của UBND thành phố. Tuy nhiên, việc đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số, đặc biệt là về quản trị dữ liệu, an ninh mạng cho cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện công tác vận hành hệ thống cần triển khai thường xuyên, liên tục đổi mới, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trước những thách thức đó, Đà Nẵng sẽ làm gì để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, thưa ông?

Để đảm bảo tiến độ, trong thời gian tới, thành phố ưu tiên, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chính sau:

Một là, thực hiện đầu tư, mua sắm và nâng cấp trang thiết bị đầu cuối chuyên dùng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu bố trí kinh phí để triển khai đầu tư, mua sắm, hoàn thành trước ngày 15/8/2026 và hoàn thành mua sắm trước 30/11/2026.

Hai là, tổ chức triển khai hiệu quả Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu thành phố Đà Nẵng (đã ban hành tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND thành phố), phối hợp hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ba là, phấn đấu 95% cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách, cán bộ vận hành hệ thống và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tham gia đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho do Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trên Nền tảng Bình dân học vụ số; có kiểm tra kết quả đầu ra; 100% đối tượng của cơ quan, đơn vị được hưởng hỗ trợ quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cảm ơn ông!