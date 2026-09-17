Masterise Lumiere Office huy động 7.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn tăng thần tốc ra sao?

Công ty CP Dịch vụ Cao ốc Masterise Lumiere Office vừa chào bán thành công lô trái phiếu riêng lẻ MLOL12601 trị giá 7.000 tỷ đồng, nhằm góp vốn thực hiện một dự án tại Quảng Ninh.

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Dịch vụ Cao Ốc Masterise Lumiere Office vừa phát hành 70.000 trái phiếu mã MLOL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 7.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 10,6%/năm, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 10/9/2030. Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương là tổ chức lưu ký.

Thông tin VietTimes có được, nguồn tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được Masterise Lumiere Office sử dụng để góp vốn hợp tác với Công ty CP Phát triển Bất động sản Hưng Long (gọi tắt là Bất động sản Hưng Long) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bất động sản Hưng Long sẽ dùng số tiền này để thanh toán một phần cho thương vụ mua lại một phần Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, như VietTimes đưa tin, từ cuối tháng 6 đến nay, Bất động sản Hưng Long đã huy động 16.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu riêng lẻ. Công ty là đối tác hợp tác kinh doanh chiến lược với Công ty CP Tập đoàn Masterise. Bất động sản Hưng Long đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhận chuyển nhượng một phần diện tích phân khu thấp tầng của Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Trong một báo cáo xếp hạng tín nhiệm vừa phát hành, Saigon Ratings cho biết Masterise Lumiere Office là nhà phát triển các dự án bất động sản tại khu vực thành phố Thuỷ Nguyên (nay là phường Thuỷ Nguyên), Hải Phòng và là đối tác phát triển kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Masterise.

Trong đó, The Centric (hay còn gọi là Masterise Thuỷ Nguyên) là dự án quan trọng nhất, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ bản và chính thức đi vào giai đoạn khai thác thương mại, từ thời điểm quý III/2025 cho đến nay, giúp công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu thực tế.

Theo Saigon Ratings, năm 2025, Masterise Lumiere Office có chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng khoảng 25% tổng doanh thu nhằm duy trì chính sách giá bán cao cấp đã làm cho hoạt động kinh doanh cốt lõi lỗ 154 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế được hỗ trợ chủ yếu nhờ các khoản thu nhập tài chính, tiền phạt bất thường, phản ánh chất lượng thu nhập không bền vững, thông tin từ báo cáo của Saigon Ratings.

Vốn điều lệ tăng gần 25 lần sau 5 năm

Thành lập ngày 17/3/2021 với vốn điều lệ 173 tỷ đồng, Masterise Lumiere Office trải qua lần tăng vốn đầu tiên vào tháng 9/2023, lên 872 tỷ đồng.

Ngày 26/1/2026, công ty tiếp tục tăng vốn thêm 2.023 tỷ đồng, lên 2.895 tỷ đồng. Đây là đợt tăng vốn lớn nhất về giá trị tuyệt đối kể từ khi thành lập.

Chưa đầy 6 tháng sau, ngày 7/7/2026, vốn điều lệ tiếp tục tăng thêm 1.360 tỷ đồng, lên 4.255 tỷ đồng, tương ứng 136 triệu cổ phần phát hành thêm, gấp gần 25 lần so với thời điểm thành lập. Toàn bộ vốn được ghi nhận là vốn tư nhân trong nước, góp bằng tiền Đồng.

Hiện bà Nguyễn Kim Chi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Masterise Lumiere Office. Sau đợt tăng vốn cuối cùng, bà cũng là cổ đông chi phối với 98,98% vốn điều lệ.