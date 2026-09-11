DACINCO tiếp tục trúng thầu dự án giao thông nghìn tỷ ở Đà Nẵng

DACINCO và Liên danh các nhà thầu tiếp tục được công nhận trúng gói thầu dự án giao thông lớn, trị giá gần 1.200 tỷ đồng ở Đà Nẵng.

Tiếp tục trúng thầu dự án nghìn tỷ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng vừa khởi công dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, với tổng mức đầu tư gần 1.186 tỷ đồng.

Dự án nằm trên địa bàn phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân, thuộc cụm nút giao thông quan trọng kết nối các tuyến Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long và đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Mục tiêu chính là tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – Đường dẫn lên cầu Hòa Xuân chính thức khởi công vào ngày 25/8, do DACINCO trúng thầu với giá gần 1.180 tỷ đồng . Ảnh XM

Theo Quyết định số 906/QĐ-BGTNN, nhà thầu trúng thầu là Liên danh gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (chủ trì), Công ty TNHH Phước Thịnh Phát, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Liên danh do DACINCO chủ trì trúng thầu với giá bỏ thầu gần 1.180 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 6 tỷ đồng so với giá dự toán. Hợp đồng áp dụng loại đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 24 tháng (730 ngày).

Cùng thời điểm, tại dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (tổng mức đầu tư 2.722 tỷ đồng) được khởi công ngày 25/8 vừa qua, DACINCO cũng ghi danh tại gói thầu QN-WB-03 (Xây dựng cầu qua sông Trường Giang - Cầu Bình Nam) khi có giá trúng thầu xây dựng hơn 152 tỷ đồng.

Nhà thầu “quen mặt” tại nhiều gói thầu lớn ở Đà Nẵng

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (trụ sở tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) trong những năm qua thường xuyên xuất hiện trong các gói thầu xây dựng quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Gần nhất là vào đầu năm 2026, DACINCO đứng đầu liên danh (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn, Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Phước Thịnh Phát, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy) trúng gói thầu xây dựng Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn – Túy Loan. Giá trúng thầu là 1.467 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 900 ngày.

Điển hình là cuối năm 2022, Liên danh nhà thầu DACINCO (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang) trúng gói thầu xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung của Dự án Cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng với giá trúng thầu hơn 2.945 tỷ đồng, thời gian thực hiện theo hợp đồng là 1.380 ngày.

Dự án xây dựng công trình Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) do liên danh DACINCO trúng thầu với giá gần 957 tỷ đồng. Ảnh TH.

Trước đó, tháng 8/2023, liên danh DACINCO (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO, Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty TNHH Xuân Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy, Công ty CP Đầu tư Việt Anh) trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu với giá trúng thầu gần 957 tỷ đồng;

Tháng 8/2024, Liên danh DACINCO (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO, Công ty CP Xây dựng số 5, Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy) trúng gói Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) với giá 358,4 tỷ đồng (giá dự toán 370,656 tỷ đồng, giảm giá 3,3%).

Ngoài ra, DACINCO còn tham gia nhiều gói thầu thoát nước, xử lý sạt lở và hạ tầng kỹ thuật khác do các Ban Quản lý dự án của thành phố làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp được đánh giá là một trong những nhà thầu có năng lực thi công mạnh và thường xuyên xuất hiện trong các dự án giao thông trọng điểm tại Đà Nẵng.