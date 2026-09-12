Ai phê duyệt cho Công ty Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Bãi Cháy?

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy Lê Ngọc Dũng đã ký nhiều quyết định phê duyệt các gói thầu cho Công ty Việt Mỹ.

Bệnh viện Bãi Cháy thuộc tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy.

Nối tiếp chuỗi bài về các gói thầu liên quan thiết bị y tế của Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, VietTimes phản ánh kết quả đấu thầu của doanh nghiệp này tại Bệnh viện Bãi Cháy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Theo dữ liệu VietTimes có được, Công ty Việt Mỹ hiện diện tại nhiều gói thầu cung cấp thiết bị máy móc điều trị ung thư tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Không lâu trước khi nhóm lãnh đạo Công ty Việt Mỹ bị khởi tố, ngày 17/6/2026, ông Nguyễn Công Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Công ty Việt Mỹ thực hiện Gói thầu số 11 Mua sắm hệ thống Cyclotron thuộc Dự án Cải tạo Bệnh viện Bãi Cháy để đầu tư hệ thống Cyclotron, PET/CT với giá 199,8 tỷ đồng (bao gồm chi phí cung cấp, vận chuyển, lắp đặt). Việt Mỹ là đơn vị duy nhất tham gia đấu thầu.

Giá trúng thầu đã tiết kiệm 200 triệu đồng, tương đương 0,1% cho bệnh viện.

Theo yêu cầu, Công ty Việt Mỹ cung cấp cho Bệnh viện Bãi Cháy 1 Hệ thống Cyclotron có mã kí hiệu Cyclone KIUBE (Cấu hình Cyclone KIUBE 150), có nguồn gốc xuất xứ từ Vương quốc Bỉ.

Dữ liệu cho thấy đây là gói thầu lớn nhất mà Bệnh viện Bãi Cháy nhận thiết bị từ Công ty Việt Mỹ.

Trước đó, từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Công ty Việt Mỹ được Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt các quyết định bảo trì, cung cấp thiết bị y tế có giá trị chỉ vài trăm triệu đồng đến 3,3 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 5/2026, Công ty Việt Mỹ là đơn vị duy nhất tham gia gói thầu Mua sắm linh kiện để sửa chữa máy gia tốc Elekta với giá hơn 3 tỷ đồng, không chênh một đồng nào so với giá gói thầu ban đầu được chủ đầu tư đưa ra.

Người ký quyết định phê duyệt là ông Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy.

Từ 2021 đến tháng 5/2026, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy ký phê duyệt nhiều gói thầu cho Công ty Việt Mỹ. Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong những năm trước, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy Lê Ngọc Dũng từng nhiều lần ký phê duyệt nhiều gói thầu do Công ty Việt Mỹ.

Như hồi năm 2025, Công ty Việt Mỹ trúng thầu gói cung cấp thiết bị y tế trị giá 260 triệu đồng.

Còn 2024, đơn vị này là bên duy nhất dự thầu và trúng gói Mua sắm bộ xử lý trung tâm của hệ thống đo liều tương đối và máy đo liều tuyệt đối dùng trong xạ trị. Giá trúng thầu là 1,25 tỷ đồng, đúng bằng giá gói thầu.

Còn năm 2023, ông Lê Ngọc Dũng ký 3 quyết định lựa chọn Công ty Việt Mỹ làm đơn vị cung cấp thiết bị y tế và bảo trì gói thầu

Thứ nhất, ngày 11/7/2023, gói Mua sắm linh kiện để sửa chữa hệ thống máy gia tốc xạ trị Synergy Platform (hãng Elekta) được Việt Mỹ chào giá 436,8 triệu đồng và đây cũng là mức giá được Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt.

Cũng trong tháng 7/2023, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy lại ký thêm cho Công ty Việt Mỹ trúng thầu gói Bảo trì nhân công cho hệ thống máy gia tốc xạ trị Synergy Platform (hãng Elekta) với giá trúng thầu gần 1,26 tỷ đồng.

Tiếp đến tháng 8/2023, gói Bảo trì trọn gói (01 năm) cho hệ thống máy gia tốc xạ trị Elekta, model Synergy Platform có giá trúng thầu là 3,336 tỷ đồng, giảm 12 triệu đồng so với giá gói thầu.

Như vậy chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng trong năm 2023, Công ty Việt Mỹ là bên duy nhất nộp thầu và 3 lần nhận kết quả trúng thầu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Hai trong đó đều có giá trúng đúng bằng giá gói thầu. Gói còn lại tiết kiệm 12 triệu đồng.

Năm 2022, tại Bệnh viện Bãi Cháy, Công ty Việt Mỹ được Bệnh viện phê duyệt duy nhất một lần là đơn vị thực hiện gói Bảo trì trọn gói cho hệ thống máy gia tốc tuyến tính Elekta Synergy Platform có giá trúng thầu hơn 3,2 tỷ đồng.

Còn năm 2021, Công ty Việt Mỹ cũng được ông Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, ký 3 quyết định phê duyệt lựa chọn làm đơn vị thực hiện bảo trì và cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện này.

Các gói thầu đó là: Thay thế linh kiện để sửa chữa máy gia tốc Elekta có giá trúng thầu hơn 1,1 tỷ đồng; Thay thế linh kiện để sửa chữa máy gia tốc Elekta, Synergy Platform có giá trúng hơn 183 triệu đồng; Bảo trì nhân công cho hệ thống máy gia tốc xạ trị Elekta, Synergy Platform có giá trị gần 1,2 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 10/9, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định ủy quyền cho cấp phó điều hành công việc trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cuối năm 2025, ông Nguyễn Trọng Diện từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh từ năm 2018 đến tháng 12/2025.

Thời điểm ông Diện làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, ngành y tế tỉnh này có nhiều đề án quan trọng, đầu tư công quy mô lớn cho các bệnh viện như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều.

Bùi Chân Phương - chủ của Công ty Việt Mỹ và các bị can liên quan đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 7/2026 vì tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Ảnh: Bộ Công an.

Công ty Việt Mỹ trở thành cái tên gây chú ý khi Bộ Công an phát hiện chủ doanh nghiệp này là Bùi Chân Phương đã thành lập, điều hành loạt công ty để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam rồi cung cấp cho các cơ sở y tế với giá rất cao.

Cuối tháng 7/2026, Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can là lãnh đạo của Công ty Việt Mỹ và các doanh nghiệp, lãnh đạo liên quan.

Đầu tháng 9/2026 cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, người từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện K ở thời điểm Công ty Việt Mỹ thắng loạt thầu tại bệnh viện tuyến đầu về điều trị ung thư này.

Quá trình cảnh sát điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.