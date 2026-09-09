Gần 1.500 hộ kinh doanh Đà Nẵng “cắm cờ” trên không gian số sau hơn một tuần

Sau hơn một tuần vận hành nền tảng Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ, gần 1.500 hộ kinh doanh tại Đà Nẵng đã đăng ký, kích hoạt tên miền quốc gia .biz.vn.

Đây là kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa hệ thống Bản đồ số Hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ vào vận hành tại địa chỉ hkd.danang.gov.vn.

Từ ngày 2/9/2026, chương trình được triển khai đồng bộ xuống các xã, phường và tổ công nghệ số cộng đồng. Chỉ trong hơn một tuần, hệ thống đã ghi nhận và hoàn tất đăng ký, kích hoạt gần 1.500 tên miền .biz.vn cùng website cho các hộ kinh doanh đầu tiên.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tên miền .biz.vn cùng website riêng được xem như “ngôi nhà số” của mỗi hộ kinh doanh. Nếu mạng xã hội và sàn thương mại điện tử là kênh tiếp cận khách hàng, thì địa chỉ số riêng giúp chủ hộ chủ động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin liên hệ và các kênh giao dịch, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Trong thời gian hỗ trợ 2 năm, các hộ tham gia được cung cấp gói công cụ gồm: tên miền .biz.vn, hạ tầng lưu trữ (hosting), website dạng landing page có giao diện chuyên nghiệp, tích hợp bảo mật SSL, công cụ trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cập nhật thông tin sản phẩm và quản trị trên thiết bị di động, cùng liên kết định vị Google Maps giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và chỉ đường.

Kết quả gần 1.500 tên miền được kích hoạt trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu hiện diện số của khu vực kinh tế hộ là rất lớn. Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và VNNIC sẽ tiếp tục tối ưu quy trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng website gắn với tên miền .biz.vn, hướng tới hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ kinh doanh còn lại trên địa bàn nhanh chóng xây dựng hiện diện số an toàn, chủ động và bền vững.

Hộ kinh doanh, cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố có nhu cầu đăng ký tên miền quốc gia .biz.vn và khởi tạo website miễn phí có thể liên hệ UBND phường nơi hoạt động kinh doanh hoặc Tổng đài 0236 1022 (nhánh 8).