Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn bị khai trừ khỏi Đảng

Ngày 16/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện K và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Theo Ban Bí thư, ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai ông bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Bí thư nhận định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, cùng các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.



Trước đó, ngày 2/9, ông Trần Văn Thuấn bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Quyết định tố tụng này được thực hiện trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Sau đó, ông Trần Văn Thuấn bị tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Với ông Nguyễn Huy Ngọc, hôm 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc, về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Các cá nhân này cũng bị khởi tố, bắt giam do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo dữ liệu đấu thầu được VietTimes thống kê Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tính cả các gói liên danh.

Doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp, bảo trì và sửa chữa các hệ thống thiết bị y tế chuyên sâu như máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân và nguồn phóng xạ.

Tại Bệnh viện K, từ năm 2023 đến nay, Việt Mỹ 9 lần trúng các gói cung cấp hệ thống xạ trị, máy CT, SPECT/CT, nguồn phóng xạ và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị. Nhiều gói chỉ có Việt Mỹ hoặc doanh nghiệp liên quan tham dự, trong khi giá trúng thầu phổ biến thấp hơn dự toán dưới 1%. Có hai gói được ký đúng bằng giá dự toán.

Tháng 6/2026, Việt Mỹ trúng gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá 199,8 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 200 triệu đồng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp này cũng trúng gói tương tự với giá 199,8 tỷ đồng, bằng đúng giá dự toán.

Theo kết quả điều tra được công bố, ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, lập và điều hành mạng lưới doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore và Hồng Kông. Nhóm doanh nghiệp này bị cáo buộc thực hiện việc mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế, thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam rồi bán cho các cơ sở y tế với giá cao để thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị chính để khai báo không đúng, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.

Trước khi khởi tố ông Trần Văn Thuấn, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương và hai cấp dưới để điều tra vụ án.