Lockheed Martin chơi lớn: F-35 sẽ có 80% sức mạnh thế hệ 6 với nửa chi phí

Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đang có các cuộc đàm phán “rất tích cực” với Lầu Năm Góc về việc nâng cấp tiêm kích tàng hình F-35 lên chuẩn “thế hệ 5+” thông qua việc tích hợp nhiều công nghệ vốn được phát triển cho chương trình tiêm kích thế hệ 6 F-47.

Giám đốc điều hành của Lockheed Martin, ông Jim Taiclet, cho biết: “Chúng tôi đang tham gia những cuộc trao đổi rất sôi động ở cấp độ cực kỳ cao với Bộ Quốc phòng, và tôi kỳ vọng vấn đề này sẽ sớm được đưa lên Nhà Trắng để xem xét. Chúng tôi đã nhận được phản hồi khích lệ. Chính phủ thể hiện sự quan tâm đáng kể đến việc thảo luận hiện đại hóa tiêm kích, ở cả cấp độ Nhà Trắng. Chúng tôi đang ở giữa tiến trình đó, được lắng nghe và cũng nhận lại phản hồi. Mọi thứ đang rất tích cực”.

Ông Taiclet từng khẳng định các gói nâng cấp có thể giúp F-35 sở hữu “80% năng lực của tiêm kích thế hệ 6 với chỉ một nửa chi phí”.

Bản vẽ ý tưởng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Không quân Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin.

Tương lai của chương trình F-35 gần đây trở nên ngày càng bấp bênh, khi Không quân Mỹ dự kiến cắt số lượng mua chỉ còn 24 chiếc trong năm tài khóa 2026 do thiếu ngân sách và phải ưu tiên phát triển F-47. Sự thu hẹp mạnh quy mô phi đội tiêm kích, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cực thấp của F-35, cùng chi phí mua sắm và vận hành vượt mức nghiêm trọng đã làm dấy lên đồng thuận rằng chương trình F-35 có thể bị cắt giảm hơn 50% so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, việc Trung Quốc ra mắt tới hai nguyên mẫu tiêm kích thế hệ 6 vào tháng 12/2024 đã ngay lập tức kéo giá cổ phiếu Lockheed Martin tụt dốc, đồng thời khiến Lầu Năm Góc phải ưu tiên hơn cho F-47, giữa lúc xuất hiện lo ngại rằng F-35 sẽ trở nên lỗi thời trong môi trường tác chiến cường độ cao với đối thủ hàng đầu.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ thứ 6 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, nếu chương trình F-47 gặp trễ tiến độ, F-35 có thể có cơ hội trở lại như một giải pháp tạm thời, đặc biệt nếu được hiện đại hóa để tích hợp nhiều công nghệ tương tự. Việc Hải quân Mỹ dường như trì hoãn chương trình tiêm kích thế hệ 6 F/A-XX cũng mở ra khả năng lớn rằng lực lượng này sẽ tiếp tục đầu tư vào F-35, bao gồm cả việc mua các biến thể nâng cấp.

Dù vậy, nhiều nghi ngờ vẫn tồn tại về khả năng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ triển khai các gói nâng cấp đúng hạn, bởi các chương trình hiện đại hóa trước đó thường xuyên bị trì hoãn quá lâu. Ví dụ, nỗ lực nâng cấp F-35 lên chuẩn Block 4 đã phải giảm bớt yêu cầu hiệu suất để tránh chậm tiến độ, song thời hạn đạt chuẩn này vẫn bị đẩy lùi đến tận đầu những năm 2030.

Với vị thế là tiêm kích duy nhất thuộc thế hệ thứ 5 đang được sản xuất ở phương Tây, F-35 giữ vai trò chưa từng có trong chiến lược quân sự của Mỹ và các đồng minh. Năng lực mà nó mang lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với cán cân quyền lực từ Trung Đông, Đông Âu, Bắc Cực cho đến Thái Bình Dương.