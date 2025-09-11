Ukraine làm tê liệt tàu chiến trị giá 60 triệu USD của Nga gần Novorossiysk

Tình báo Ukraine xác nhận UAV đặc nhiệm đã tấn công tàu hỗ trợ Project MPSV07 trị giá 60 triệu USD của Hạm đội Biển Đen Nga gần Novorossiysk, phá hủy hệ thống liên lạc và trinh sát, buộc tàu ngừng hoạt động.

Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) ngày 11/9 cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đánh trúng và vô hiệu hóa một tàu chiến quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga gần cảng Novorossiysk.

Theo HUR, cuộc tấn công diễn ra ngày 10/9 nhằm vào một tàu hỗ trợ đa năng Project MPSV07 – một trong chỉ bốn chiếc thuộc loại này trong toàn bộ hạm đội Nga. Con tàu được biên chế năm 2015, trị giá ước tính khoảng 60 triệu USD.

Máy bay không người lái đã đánh trúng cầu tàu, phá hủy hệ thống định vị và liên lạc, đồng thời làm tê liệt toàn bộ thiết bị trinh sát điện tử. Con tàu buộc phải ngừng hoạt động và sẽ cần những sửa chữa tốn kém trước khi có thể trở lại nhiệm vụ.

Tại thời điểm bị tấn công, tàu Nga đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát điện tử và tuần tra tại lối vào Vịnh Novorossiysk – nơi Moscow đã tái triển khai phần lớn Hạm đội Biển Đen sau hàng loạt đợt tấn công của Ukraine nhằm vào căn cứ ở Crimea.

Ukraine trong hơn một năm qua đã gia tăng sử dụng máy bay không người lái trên không và trên biển tự sản xuất trong nước, liên tục tuyên bố đạt nhiều thành công trong các chiến dịch nhằm vào hải quân Nga trên Biển Đen.

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi HUR công bố đoạn video về một chiến dịch khác của nhóm đặc nhiệm “Prymary” tại Crimea.

Ngày 1/9, máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng căn cứ không quân Nga ở Hvardiiske gần Simferopol, phá hủy ít nhất 2 trực thăng tấn công Mi-8, mỗi chiếc trị giá từ 20 đến 30 triệu USD, theo giới chức Ukraine.

Một đòn tấn công khác cũng gây thiệt hại nghiêm trọng là vụ đánh trúng một tàu kéo quân sự Nga, được cho là BUK-2190, tại vịnh Sevastopol.

Theo tình báo Ukraine, con tàu này thuộc đơn vị đặc nhiệm PDSS của Nga chuyên tác chiến ngầm, bao gồm những thợ lặn trinh sát được huấn luyện trong nhiều năm với chi phí lớn và trang bị thiết bị tối tân.

HUR khẳng định: “Việc phá hủy tàu kéo đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của đơn vị tinh nhuệ này của Nga.”

Bán đảo Crimea vẫn là một trong những căn cứ trọng yếu của Moscow trong cuộc chiến. Từ đây, Nga triển khai không quân và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Theo Kyiv Post