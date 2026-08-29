Arobid đưa triển lãm Việt - Hàn lên môi trường số, dùng AI để kết nối doanh nghiệp

Arobid cung cấp hạ tầng số cho chuỗi triển lãm Việt Nam - Hàn Quốc, sử dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, nhu cầu mua bán và duy trì kết nối sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc.

Chiều 29/8, Công ty ChungYong 23 kết hợp cùng Arobid ra mắt ChungYong 23 Global Digital Trade & Investment Hub tại Triển lãm Thương hiệu Hàn Quốc 2026 - K-Brand Expo 2026 ở TP.HCM.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Tâm.

Đây là nền tảng số tập hợp dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu mua bán, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tìm kiếm, kết nối đối tác bằng AI.

Trên nền tảng này, doanh nghiệp có thể tạo hồ sơ, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, năng lực cung ứng, đồng thời đăng nhu cầu mua hàng hoặc tìm đối tác. Các thông tin được tổ chức thành dữ liệu để tiếp tục phục vụ tìm kiếm và kết nối sau triển lãm, thay vì chỉ tồn tại trong vài ngày diễn ra sự kiện.

Để thực hiện việc này, hạ tầng của Arobid tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B, dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm và công cụ AI. Hệ thống sử dụng AI để phân tích nhu cầu, hỗ trợ tìm kiếm và đề xuất các kết nối phù hợp. Quyết định có tiếp tục trao đổi hoặc giao dịch hay không vẫn thuộc về doanh nghiệp.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, cho biết nền tảng ChungYong 23 sử dụng dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu giao dịch để AI hỗ trợ tìm kiếm, phân tích và gợi ý đối tác phù hợp.

Theo ông, điểm đáng chú ý là hoạt động kết nối không dừng lại khi triển lãm kết thúc. Hồ sơ doanh nghiệp vẫn được duy trì trên nền tảng để AI tiếp tục tìm kiếm, ghép nối và gợi ý sản phẩm 24/7.

Ông Trần Văn Chín và ông Kim Joung Tae, CEO công ty ChungYong 23, thực hiện nghi thức khởi động nền tảng ChungYong 23. Ảnh: Thượng Tâm.

Tuy nhiên, khả năng được hệ thống nhận diện và đề xuất phụ thuộc vào mức độ đầy đủ, rõ ràng của hồ sơ năng lực và dữ liệu sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.

Sau K-Brand Expo 2026, nền tảng ChungYong 23 dự kiến tiếp tục được sử dụng cho Vietnam - Korea Digital Trade Expo Series 2026-2027 và một số chương trình kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc khác.