Trung Quốc vượt Singapore trên bảng xếp hạng cảng container, chiếm 6/10 vị trí top đầu

Trung Quốc tiếp tục áp đảo lĩnh vực logistics hàng hải khi sở hữu 6 trong 10 cảng container nhộn nhịp nhất thế giới, trong đó cảng Thượng Hải và Ninh Ba - Chu Sơn lần lượt đứng nhất và nhì toàn cầu.

Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trong lĩnh vực logistics hàng hải khi có tới 6 cảng lọt vào top 10 cảng container nhộn nhịp nhất thế giới, theo số liệu từ một trong những đơn vị cung cấp dữ liệu hàng hải uy tín.

Đáng chú ý, vùng châu thổ sông Dương Tử của Trung Quốc hiện sở hữu hai cảng container bận rộn nhất hành tinh. Một chuyên gia trong ngành nhận định đây là dấu hiệu cho thấy sức chống chịu của lĩnh vực xuất khẩu Trung Quốc, đồng thời phản ánh hiệu quả ngày càng cao của các trung tâm hàng hải nhờ ứng dụng công nghệ.

Theo Alphaliner, công ty cung cấp dữ liệu vận tải biển có trụ sở tại Pháp, cảng Ninh Ba - Chu Sơn ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã vượt cảng Singapore để vươn lên vị trí thứ hai thế giới về lượng container thông qua trong nửa đầu năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, Ninh Ba - Chu Sơn xử lý 22,9 triệu TEU, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo sản lượng container, nhỉnh hơn mức 22,74 triệu TEU của Singapore. Trong khi đó, cảng Thượng Hải tiếp tục giữ vị trí số một với 28,7 triệu TEU.

Hai cảng container khổng lồ của Trung Quốc chỉ cách nhau chưa đầy 100 km.

Qu Ke, chuyên gia phân tích giao thông tại CCB International ở Hong Kong, cho rằng sức mạnh của các cảng Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi những bước tiến về hiệu suất vận hành cùng việc triển khai công nghệ thông minh trên quy mô lớn.

“Xe tải tự hành, cần cẩu tự động và hệ thống bốc dỡ tự động đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại các cảng Trung Quốc, giúp nâng cao cả an toàn lẫn hiệu quả”, ông Qu nói.

Theo ông, lợi thế này còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm đường bộ và đường sắt, cho phép vận chuyển đa phương thức diễn ra liền mạch và liên tục đưa container tới các cảng.

Ninh Ba - Chu Sơn là một khu vực cảng chung được hình thành sau nhiều năm tái cơ cấu, hợp nhất các bến cảng nằm rải rác tại hai thành phố. Sáng kiến này được thúc đẩy trong thời gian ông Tập Cận Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang giai đoạn 2002-2007.

Ông Qu cũng chỉ ra rằng các cảng lớn của Trung Quốc đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng xuất khẩu mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Số liệu hải quan chính thức cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 18,5% trong 7 tháng đầu năm, lên 2.520 tỷ USD, trong khi thặng dư thương mại đạt 687,3 tỷ USD.

Riêng tại Ninh Ba, xuất khẩu tăng 8,3% trong cùng kỳ, đạt 1.270 tỷ nhân dân tệ (188,9 tỷ USD). Động lực đến từ lượng đơn hàng tương đối ổn định từ Mỹ, thị trường nước ngoài lớn nhất của khu vực, cùng đà mở rộng xuất khẩu sang Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam.

“Châu thổ sông Dương Tử, bao gồm cả Thượng Hải và Ninh Ba - Chu Sơn, là một trong những trung tâm xuất khẩu quan trọng nhất của Trung Quốc”, ông Qu nhận định.

Tại đây, những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao như xe điện có thể được đưa lên các tàu ro-ro tại Thượng Hải hoặc Ninh Ba, vốn nằm không quá xa các nhà máy sản xuất, trước khi được vận chuyển tới châu Âu hoặc Đông Nam Á.

“Đây chính là kiểu liên kết khu vực, hiệu quả vận hành và sức mạnh cộng hưởng tạo nên năng lực cạnh tranh.”

Các nhà máy trong khu vực châu thổ sông Dương Tử đã duy trì công suất ở mức cao từ mùa hè để đáp ứng lượng đơn hàng phục vụ mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng tranh thủ tận dụng nhu cầu mới khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu ổn định trở lại.

Những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất của Ninh Ba - Chu Sơn kết nối với các cảng lớn của Mỹ, trong đó có cảng Long Beach gần Los Angeles và cụm cảng New York - New Jersey.

Cảng Thượng Hải cũng vận chuyển phần lớn hàng hóa tới Mỹ, tiếp đến là các trung tâm logistics lớn của châu Âu như Rotterdam và Hamburg.

Nhìn về phía trước, ông Qu cho rằng Thâm Quyến có thể là cảng container lớn tiếp theo của Trung Quốc vượt Singapore, nhờ sức mạnh sản xuất và xuất khẩu của vùng châu thổ sông Châu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông.

Xét trên toàn cầu, các cảng Trung Quốc tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng của Alphaliner khi chiếm tới 6 trong 10 vị trí dẫn đầu.

Hong Kong, từng là cảng container bận rộn nhất thế giới trong thập niên 1990, nay chỉ đứng thứ 14 toàn cầu trong nửa đầu năm. Sản lượng container thông qua cảng giảm 3,5% so với cùng kỳ.

Theo SCMP