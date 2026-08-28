Galaxy S26 FE tăng giá dù RAM vẫn chỉ 8 GB, AI bị hacker đánh lừa để hỗ trợ xâm nhập doanh nghiệp là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 28/8.

1. Galaxy S26 FE tăng giá dù RAM vẫn chỉ 8 GB

Samsung ra mắt Galaxy S26 FE với giá từ 700 USD (18,4 triệu đồng), tăng 50 USD (1,3 triệu đồng) so với S25 FE. Tuy nhiên, máy vẫn chỉ có RAM 8 GB, trong khi các mẫu còn lại thuộc dòng Galaxy S26 đều có cấu hình 12 GB. Đây là điểm người mua cần cân nhắc nếu thường xuyên chạy nhiều ứng dụng hoặc muốn sử dụng máy lâu dài.

Galaxy S26 FE tăng giá 50 USD so với thế hệ trước nhưng dung lượng RAM vẫn dừng ở 8 GB. Ảnh: Engadget.

Đổi lại, S26 FE có màn hình OLED 6,7 inch 120 Hz, pin 4.900 mAh, sạc dây 45 W. Samsung cũng đưa xuống máy nhiều tính năng AI và chỉnh sửa ảnh từng xuất hiện trên dòng S26 cao cấp.

Để có giá thấp hơn S26+, Samsung sử dụng chip Exynos 2500, màn hình kém sáng hơn và mặt lưng bằng nhựa thay vì kính.

2. Hacker lừa AI để tấn công 7 công ty

Một nhóm hacker nói tiếng Nga đã lợi dụng trợ lý lập trình AI Cursor để hỗ trợ xâm nhập ít nhất 7 công ty. Chúng yêu cầu AI tìm mật khẩu, chiếm tài khoản hoặc khai thác hệ thống nhưng nói rằng những hành động này chỉ nằm trong một cuộc thử nghiệm hợp pháp.

Hacker đã đánh lừa trợ lý AI bằng cách nói các hoạt động xâm nhập chỉ là một cuộc thử nghiệm hợp pháp. Ảnh: Reuters.

AI có lúc từ chối, nhưng hacker chỉ cần mở cuộc trò chuyện mới và tiếp tục khẳng định đây là môi trường thử nghiệm. Theo Gambit Security, cách này khiến AI thực hiện hàng trăm thao tác nguy hiểm. Công ty ước tính công cụ này giúp hacker làm việc nhanh hơn khoảng 30-50%.

Với người dùng, điều đáng lo là AI có thể giúp tội phạm mạng rút ngắn nhiều công đoạn vốn cần kỹ năng chuyên môn. Reuters chưa xác định chính xác AI đóng vai trò lớn đến đâu trong từng vụ xâm nhập, nhưng sự việc cho thấy các lớp bảo vệ của công cụ AI vẫn có thể bị tìm cách qua mặt.

3. Ô tô tự lái phanh gấp khiến người thử nghiệm chấn thương

Hơn 20 tài xế thử nghiệm của Waymo và Zoox bị chấn thương trong năm 2024-2025 do ô tô tự lái phanh gấp hoặc chuyển động bất ngờ. Các trường hợp được ghi nhận gồm bong gân, đau cơ và chấn thương cổ.

Những cú phanh đột ngột của ô tô tự lái đã khiến một số nhân viên thử nghiệm phải nghỉ làm nhiều tháng. Ảnh: Getty.

Phanh khẩn cấp giúp xe tránh người đi bộ hoặc vật cản, nhưng dừng quá đột ngột cũng có thể gây thương tích cho người ngồi bên trong. Một tài xế Waymo phải nghỉ 175 ngày sau khi xe phanh mạnh để tránh trẻ em. Trường hợp khác nghỉ 157 ngày sau một cú phanh được báo cáo là không có vật cản.

Waymo cho biết thử nghiệm có người ngồi sau vô lăng là một phần trong quá trình kiểm chứng an toàn. Zoox cũng nói các trường hợp chấn thương chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với hàng triệu dặm thử nghiệm. Dữ liệu hiện chủ yếu phản ánh nhân viên thử xe, chưa cho thấy mức độ rủi ro tương tự với hành khách robotaxi.

4. Bát ăn dùng AI có thể cảnh báo khi chó bị bệnh

EverBowl là bát ăn thông minh có thể đo lượng thức ăn, nước uống, tốc độ ăn, đồng thời ghi nhận tiếng nhai, nuốt và một số chỉ số khác của chó. AI học thói quen bình thường của từng con rồi cảnh báo chủ nuôi khi phát hiện thay đổi kéo dài.

Đội ngũ Hoomanely, startup phát triển bát ăn thông minh EverBowl. Ảnh: Hoomanely.

Trong thử nghiệm, hệ thống từng phát hiện một con chó ăn khác thường do răng bị mẻ và bắt đầu nhiễm trùng. Một trường hợp khác được đưa đến bác sĩ thú y sau khi ứng dụng ghi nhận bất thường, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh do ve.

Thiết bị có thể giúp chủ nuôi nhận ra dấu hiệu sức khỏe sớm hơn, nhưng hiện mới được thử trên hơn 80 chú chó. Hãng chưa có số liệu độc lập về tỷ lệ cảnh báo sai và khẳng định sản phẩm không thay thế bác sĩ thú y. Dịch vụ hiện có phí 29 USD (khoảng 760.000 đồng) mỗi tháng.

Theo TechCrunch, Engadget, Reuters