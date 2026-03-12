Loạt hãng chuyển phát tăng phụ phí xăng dầu, shop online lo mất khách vì đội phí ship

Kiểm tra bảng phí vận chuyển, Bảo Quỳnh, chủ một shop quần áo online tại Hà Nội, giật mình vì chi phí ship tăng lên do phụ phí xăng dầu. Các hãng chuyển phát đồng loạt điều chỉnh giá, không ít shop online lo mất khách vì phí vận chuyển quá cao.

Giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp chuyển phát thu phụ phí

Lâu nay, những đơn hàng của khách quen giá từ 500.000 đồng chị vẫn cố gắng miễn phí ship để giữ khách. Giờ shop chị phải chịu chi phí đội thêm mỗi ngày vài trăm ngàn đồng vì phụ phí xăng dầu vừa được các hãng chuyển phát thông báo áp dụng khiến chị đứng ngồi không yên.

Với những người bán hàng online như chị Quỳnh, chính sách miễn phí vận chuyển gần như là “chiêu” giữ khách quen thuộc. Tuy nhiên, chị cho biết đã phải cầm cự khá lâu để duy trì chính sách này, nhất là sau Tết khi chi phí nhập hàng, bao bì, thuê kho và nhiều loại chi phí vận hành khác đều tăng.

“Tôi cố gắng giữ miễn ship để khách không đắn đo khi đặt hàng, nhưng bây giờ phí vận chuyển tăng thì rất khó duy trì như trước. Giá xăng đắt đỏ, khách còn phải tính từng bữa ăn, nói gì phí ship”, chị tỏ vẻ bi quan.

Không chỉ các shop online, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics cũng đang chịu áp lực lớn khi giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trước biến động chi phí nhiên liệu, một loạt doanh nghiệp chuyển phát như Vietnam Post, Viettel Post hay Giao hàng tiết kiệm đã thông báo áp dụng hoặc bổ sung phụ phí xăng dầu trong cước vận chuyển.

Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết trong gần một tuần qua, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng mạnh ba phiên liên tiếp theo đà tăng của thị trường thế giới. Trong khi đó, chi phí giá thành dịch vụ của doanh nghiệp bưu chính có liên quan trực tiếp và chịu tác động lớn từ yếu tố nhiên liệu. Mỗi lần giá xăng dầu tăng đều ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Vietnam Post, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận tải biến động mạnh, nhiều hãng vận chuyển quốc tế cũng yêu cầu điều chỉnh phụ phí xăng dầu. Trước tình hình đó, doanh nghiệp đã tiến hành rà soát toàn bộ hoạt động vận hành và triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm duy trì chất lượng dịch vụ cũng như bảo đảm hoạt động ổn định của mạng lưới bưu chính trên toàn quốc.

Từ ngày 10/3, Vietnam Post bắt đầu điều chỉnh phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn trong nước với mức tăng 5%. Đối với các dịch vụ chuyển phát quốc tế, từ ngày 12/3 doanh nghiệp cũng điều chỉnh phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện tăng 10% so với đơn giá hiện tại.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh được tính toán thận trọng dựa trên biến động chi phí nhiên liệu và vận tải, đồng thời cố gắng hạn chế tối đa tác động đến khách hàng nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với mặt bằng chi phí vận chuyển quốc tế hiện nay.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh lần này chỉ áp dụng đối với phụ phí xăng dầu, trong khi mức giá cước cơ bản của các dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế của Vietnam Post vẫn được giữ ổn định. Theo doanh nghiệp, việc này nhằm duy trì sự ổn định của thị trường dịch vụ bưu chính trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu, đang tăng cao.

Song song với việc điều chỉnh phụ phí, Vietnam Post cũng đang triển khai nhiều giải pháp tối ưu vận hành nhằm kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng dịch vụ. Trong đó, doanh nghiệp tăng cường vận tải đa phương thức kết hợp giữa đường bộ và đường sắt nhằm tiết kiệm nhiên liệu, bảo đảm an toàn bưu gửi và ổn định thời gian toàn trình.

Không chỉ Vietnam Post, nhiều doanh nghiệp chuyển phát khác cũng đang áp dụng chính sách tương tự.

Sáng 11/3, CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) thông báo sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu ở mức 10% trên cước vận chuyển đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước. Chính sách này dự kiến được triển khai từ ngày 16/3/2026.

Viettel Post sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 10% cước vận chuyển, áp dụng từ ngày 16/3.

Theo Viettel Post, việc bổ sung phụ phí nhằm bù đắp phần chi phí nhiên liệu gia tăng, qua đó giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh. Doanh nghiệp cũng cho biết trong ngành logistics quốc tế, phụ thu nhiên liệu là cơ chế khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi nhằm chia sẻ rủi ro chi phí khi giá năng lượng biến động.

Đại diện Viettel Post cho biết chính sách phụ phí sẽ được triển khai thận trọng theo từng giai đoạn và bám sát diễn biến của thị trường nhiên liệu. Mức phụ phí có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo sự thay đổi của chi phí đầu vào, trên nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Trong khi đó, Công ty Giao hàng tiết kiệm cũng thông báo bổ sung phụ phí xăng dầu trong phí vận chuyển từ ngày 10/3/2026. Theo thông báo của doanh nghiệp, mức phụ phí được áp dụng khác nhau tùy theo loại dịch vụ.

Cụ thể, đối với các dịch vụ Express và Xfast – nhóm giao hàng nhanh phổ biến được nhiều shop online sử dụng để gửi đơn thương mại điện tử – phụ phí xăng dầu được áp dụng ở mức 10,2%.

Riêng dịch vụ BBS, vốn là nhóm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc các đơn hàng có hình thức xử lý đặc thù, mức phụ phí được áp dụng cao hơn, lên tới 17,1%.

Theo Giao hàng tiết kiệm, việc áp dụng phụ phí nhằm phản ánh biến động của chi phí nhiên liệu trong hoạt động vận hành vận chuyển. Doanh nghiệp cũng cho biết mức phụ phí có thể được điều chỉnh theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường cũng như theo điều hành của cơ quan quản lý.

Áp lực dồn về shop online

Chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vận hành của các doanh nghiệp vận tải và chuyển phát. Khi giá xăng dầu tăng mạnh, việc điều chỉnh phụ phí nhiên liệu được xem là giải pháp phổ biến nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định và duy trì chất lượng dịch vụ.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh phụ phí của các doanh nghiệp chuyển phát cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền đến thị trường bán lẻ và thương mại điện tử, nơi chi phí vận chuyển là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy thời gian gần đây không chỉ ngành chuyển phát nhanh chịu áp lực chi phí. Nhiều nhà xe liên tỉnh cũng đã thông báo tăng giá vé trên một số tuyến do chi phí nhiên liệu và vận hành tăng. Mức điều chỉnh phổ biến dao động khoảng 10-15% tùy loại phương tiện và quãng đường.

Với các shop online nhỏ lẻ, những biến động này đang buộc họ phải điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Bảo Quỳnh cho biết trước đây chị thường miễn phí vận chuyển cho các đơn từ 500.000 đồng để khuyến khích khách mua thêm sản phẩm. Tuy nhiên, nếu phí vận chuyển tiếp tục tăng, chị có thể phải nâng ngưỡng miễn ship hoặc chuyển sang chính sách hỗ trợ một phần phí vận chuyển thay vì miễn hoàn toàn, vô hình chung chị phải đối mặt với nguy cơ mất khách

“Chi phí vận chuyển tăng lên mỗi đơn chỉ vài nghìn đồng nhưng nếu tính trên số lượng đơn mỗi tháng thì con số không hề nhỏ. Nếu không điều chỉnh thì lợi nhuận gần như không còn”, chị nói.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí logistics còn nhiều biến động, giới kinh doanh cho rằng bài toán cân đối giữa chi phí vận chuyển và sức mua của thị trường sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với cả doanh nghiệp logistics lẫn các shop thương mại điện tử trong thời gian tới.