Lỗ nặng khi đặt cược vào AI, tỷ phú Larry Ellison mất đứt hơn 100 tỷ USD

Tài sản của Larry Ellison, 81 tuổi, đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle lâu đời của Mỹ, gần đây đã sụt giảm mạnh, khiến thứ hạng của ông trên Bloomberg Billionaires Index đã tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ ba trên toàn cầu.

Cụ thể, do giá cổ phiếu lao dốc trong nhiều tuần, tài sản cá nhân của ông đã "bốc hơi" tổng cộng 130 tỷ USD, khiến thứ hạng của ông trên Bloomberg Billionaires Index tụt từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ ba trên toàn cầu. Trong khi đó, đồng sáng lập Google, Larry Page, với tài sản ròng 256,9 tỷ USD, đã lần đầu tiên vươn lên trở thành người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau CEO Tesla Elon Musk.

Sự đảo ngược này khá ấn tượng. Chỉ hai tháng trước, giá cổ phiếu Oracle đã tăng vọt 36% chỉ trong một ngày vào 9/9. Nhờ kỳ vọng lạc quan về nhu cầu tăng vọt đối với cơ sở hạ tầng đám mây AI, giá trị tài sản ròng của Larry Allison đã tăng 89 tỷ USD chỉ trong một ngày, lên gần 400 tỷ USD, nhanh chóng vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới.

Sau thời gian ngắn ngủi này, việc người vợ thứ sáu hiện tại của Allison, Jolin Zhu (Chu Kiều Lâm), một phụ nữ Trung Quốc sinh năm 1991 ở Thẩm Dương, đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi họ cách nhau 47 tuổi. Chủ đề "Vợ hiện tại của người đàn ông giàu nhất thế giới là một phụ nữ Trung Quốc", “chuyện tình ông cháu của tỷ phú và mỹ nhân Trung Quốc) thậm chí còn đứng đầu danh sách thịnh hành trên Weibo.

Larry Ellison, 81 tuổi và cô vợ thứ sáu 34 tuổi người Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, giai đoạn thịnh vượng của Oracle không kéo dài được lâu. Giá cổ phiếu của Oracle sau đó đã giảm 39% so với mức cao nhất mọi thời đại, liên tục giảm trong sáu tuần qua, đóng cửa ở mức 198,76 USD vào ngày 21/11.

Lý do cốt lõi cho sự thay đổi mạnh mẽ này trong tâm lý thị trường nằm ở việc các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về chiến lược AI của Oracle. Nợ ròng điều chỉnh của Oracle đang tiến gần đến mức 100 tỷ USD, một mức cao kỷ lục. Kỳ vọng doanh thu AI của Oracle phụ thuộc rất nhiều vào OpenAI, và thị trường nhìn chung tin rằng chiến lược đặt cược vào OpenAI để đóng góp "hàng trăm tỷ đô la doanh thu" trong vài năm tới của Oracle là thiếu tính thực tế.

Kể từ khi Oracle công bố quan hệ đối tác năng lực tính toán trị giá 300 tỷ USD với OpenAI, vốn hóa thị trường của công ty đã bốc hơi hơn 300 tỷ USD. Nhu cầu về hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) liên tục tăng cao phản ánh việc các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro liên quan đến khoản nợ ngày càng tăng của Oracle.

Larry Page, người đồng sáng lập Google, lần đầu tiên vươn lên trở thành người giàu thứ hai thế giới. Ảnh: Sina.

Trái ngược hoàn toàn, hiệu suất của Google lại rất đáng chú ý. Mô hình Gemini 3 mới của họ đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, giúp giá cổ phiếu Alphabet tăng tới 58% trong năm nay. Nhiều tổ chức đã chỉ ra rằng khả năng suy luận và hiệu suất sinh của Gemini 3 đã được cải thiện đáng kể, có khả năng thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa Alphabet và các đối thủ cạnh tranh chính về hiệu suất mô hình quy mô lớn.

Larry Page, 52 tuổi, hiện nắm giữ khoảng 6% cổ phần của Alphabet, và tài sản của ông đã tăng 88,6 tỷ USD vào năm 2025. Một nhà đồng sáng lập Alphabet khác, Sergey Brin, cũng đã có một năm rất thành công, xếp thứ năm toàn cầu với giá trị tài sản ròng là 239,9 tỷ USD. Trong khi đó, Elon Musk vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 421,8 tỷ USD.

Theo Chinatimes