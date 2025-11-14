Trương Anh – người vợ đảm đang ẩn mình sau thành công của tỷ phú Jack Ma

Các thương vụ bất động sản đã đưa người phụ nữ đứng sau Jack Ma – vợ ông, bà Trương Anh (Zhang Ying) – lên top tìm kiếm trên mạng ở Trung Quốc.

Liên tiếp mua sắm bất động sản ở nước ngoài

Theo Financial Times, vào mùa thu năm ngoái, Trương Anh đã chi 19,5 triệu bảng (khoảng 180 triệu NDT) để mua một căn biệt thự tại Số 1, Belgravia, London, Anh. Bất động sản này là một ngôi nhà từng được sử dụng làm Đại sứ quán Italy rồi Phòng Tùy viên quân sự Italy tại Anh, sau được cải tạo thành nhà ở, diện tích khoảng 738 m², có phòng chiếu phim, thang máy và 6 phòng ngủ.

Ngoài ra, theo Financial Times dẫn tài liệu của chính phủ, vào đầu năm 2024, Trương Anh còn mua ba căn shophouse liền kề trên đường Duxton, Singapore, trị giá khoảng 45 triệu đô la Singapore (SD).

Trương Anh là cổ đông duy nhất của một công ty Hồng Kông mà Jack Ma từng mua một nhà máy rượu vang và vườn nho ở Pháp. Năm 2015, gia đình Jack Ma, thông qua một loạt công ty ở Quần đảo Virgin, đã mua một biệt thự sang trọng trên đỉnh Victoria ở Hồng Kông. Trước đây, biệt thự này thuộc sở hữu của chính phủ Bỉ và được dùng làm nơi ở của lãnh sự Bỉ.

Bất động sản vốn là Sứ quán Italy được bà Trương Anh mua ở London. Ảnh: NetEase.



Tài liệu cho thấy Trương Anh đã trở thành giám đốc của công ty sở hữu các bất động sản này từ tháng 1/2024, và bà đã nhập quốc tịch Singapore. Việc Trương Anh liên tục mở rộng danh mục bất động sản toàn cầu khiến hoạt động đầu tư ở nước ngoài của gia tộc Jack Ma nhận được sự chú ý lớn.

Sát cánh cùng chồng khởi nghiệp

Nhắc đến Jack Ma thì hầu như ai cũng biết, nhưng rất ít khi nghe ông nói về vợ mình. Người ta thường nói, đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ âm thầm ủng hộ. Xét về tài sản và danh tiếng, Jack Ma vượt qua cả Lưu Cường Đông (Richard Liu), ông chủ JD.com (Tập đoàn Kinh Đông), nhưng khác với hình ảnh rực rỡ của vợ Lưu Cường Đông – “Hotgirl trà sữa” Chương Trạch Thiên – trên mạng xã hội, người vợ Jack Ma – Trương Anh lại rất kín tiếng.

Vợ chồng Jack Ma - Trương Anh thuở mới lập nghiệp. Ảnh: NetEase



Dù về học vấn hay ngoại hình, Trương Anh không nổi bật bằng Chương Trạch Thiên, nhưng chính người phụ nữ rất bình dị này đã cùng Jack Ma bước vào hôn nhân và khiến ông yêu thương trọn vẹn. Đằng sau thành công của Jack Ma, không thể không nhắc đến người phụ nữ quan trọng này và câu chuyện tình yêu đặc biệt của họ.

Trương Anh và Jack Ma đều là người Chiết Giang, cùng học tại Học viện Sư phạm Hàng Châu. Trong thời gian đại học, Trương Anh quen biết Jack Ma - người lớn hơn vài tuổi. Trong mắt người khác, Trương Anh là cô gái thành tích học tập tốt, xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang, không lý nào lại yêu Jack Ma, người thấp, ngoại hình không có gì đặc sắc. Nhưng tình yêu lại thường trái ngược với logic thông thường; họ bắt đầu hẹn hò khi còn học đại học và kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Những năm đầu, Jack Ma tuy là giáo viên tiếng Anh, nhưng trong lòng luôn khao khát khởi nghiệp. Sau đó ông bỏ nghề giáo, gom được 3 ngàn NDT mở trung tâm dịch thuật Hải Bác trong một cửa hàng nhỏ ở Hàng Châu. Tuy nhiên, lợi nhuận mỗi tháng thậm chí không đủ trả tiền thuê nhà, nên Jack Ma phải ra chợ bày sạp buôn bán để duy trì hoạt động.

Vợ chồng Jack Ma - Trương Anh. Ảnh: NetEase.



Năm 1995, khi Jack Ma chuẩn bị lập China Pages (Trang Vàng Trung Quốc), ông cố gắng thuyết phục 23 người bạn cùng tham gia. Tuy nhiên, đến lúc biểu quyết, chỉ có một người giơ tay ủng hộ – đó chính là vợ ông, Trương Anh. Sau đó, khi Jack Ma nảy ra ý tưởng tạo ra một trang web thương mại điện tử, Trương Anh đã đưa toàn bộ 6.000 NDT tiền tiết kiệm nhiều năm cho chồng, còn vay thêm 80.000 NDT từ nhà mẹ đẻ để hỗ trợ ông khởi nghiệp.

Trong quá trình lập nghiệp, Trương Anh phụ trách hậu cần và nhân sự trong công ty. Những ngày đầu, bà phải nấu ăn cho nhân viên; lúc rảnh lại liên hệ khách hàng và gửi email cho họ. Với sự hỗ trợ của người “nội tướng” tận tụy, dự án China Pages nhanh chóng được một công ty viễn thông để mắt và đầu tư – giúp Jack Ma kiếm khoản tiền lớn đầu tiên trong đời. Đến năm 1998, Jack Ma đã kiếm được 5 triệu NDT từ China Pages.

Năm 1999, Jack Ma chính thức từ chức và thành lập Alibaba.com để phát triển các ứng dụng thương mại điện tử, đặc biệt là mô hình kinh doanh B2B. Năm 2003, ông bí mật thành lập Taobao.com và năm 2004, ông thành lập Alipay, một nền tảng thanh toán điện tử độc lập của bên thứ ba. Cả hai hiện đang dẫn đầu thị trường Trung Quốc. Đồng thời, Alibaba cũng là một trang web B2B (nền tảng giao dịch giữa các doanh nghiệp) hàng đầu thế giới. Năm 2006, Jack Ma trở thành giám khảo chương trình "Win in China" của CCTV-2 và cũng sử dụng Yahoo! Trung Quốc và Alibaba để cung cấp nền tảng cho trang web chính thức của "Win in China".

Trương Anh khi còn giữ chức ở Alibaba. Ảnh: NetEase.



Lui về phía sau giúp chồng thành công

Sau này, khi Alibaba đã có danh tiếng và nguồn vốn vững mạnh, năm 2004, Trương Anh lại chọn rời khỏi công ty, dù lúc đó bà đang giữ chức Tổng Giám đốc bộ phận kinh doanh Trung Quốc của Alibaba. Nhiều người bạn đã cùng bà xây dựng công ty đã khóc khi bà quyết định từ chức và trở về nhà. Lý do duy nhất khiến Trương Anh từ chức là vì các con.

Do nhịp độ khởi nghiệp bận rộn, con trai của Jack Ma đã phải đi nhà trẻ từ năm bốn tuổi và chỉ về nhà vào cuối tuần. Chính sự nuôi dạy kiểu này đã dẫn đến hành vi nổi loạn nghiêm trọng ở con trai ông khi còn nhỏ, đặc biệt là niềm đam mê games trong các quán internet. Để dẫn dắt con trai trở lại con đường đúng đắn, Trương Anh, theo lời thúc giục của Jack Ma, đã quyết định rời Alibaba và trở thành một bà nội trợ.

Sau khi Trương Anh từ chức tại Alibaba, công ty đã tiếp tục phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Jack Ma. Nhiều năm sau, Alibaba trở thành đại diện cho các công ty internet Trung Quốc, và Taobao đã cách mạng hóa thói quen mua sắm của người dân Trung Quốc. Thành công của Jack Ma đã gián tiếp chứng minh rằng những lựa chọn và những năm tháng âm thầm cống hiến của Trương Anh hoàn toàn xứng đáng.

Ảnh của Jack Ma rất phổ biến trên mạng, nhưng ảnh của bà Trương Anh, lại rất hiếm. Tuy nhiên, cư dân mạng đã tìm thấy những bức ảnh của cặp đôi này trong những ngày đầu khởi nghiệp, đặc biệt là bức ảnh chụp hai người trong văn phòng khi Jack Ma thành lập Alibaba. Trong ảnh, Trương Anh toát lên khí chất đặc biệt – đúng kiểu phụ nữ ưu tú thời đó. Cư dân mạng bình luận rằng không có gì lạ khi Jack Ma lại có tầm nhìn xa đến vậy.

Tỷ phú Jack Ma đang trở lại mạnh mẽ. Ảnh: Sohu.



“Quý nhất là tình yêu và sự thấu hiểu”

Đó là tâm sự của bà Trương Anh. Chuyện tình của Jack Ma và bà không quá kịch tính, nhưng lại vô cùng đáng quý bởi sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau - những người hợp nhau luôn đồng hành cùng nhau trên chặng đường trưởng thành... Từ khi thành lập công ty dịch thuật đầu tiên đến khi thành lập Alibaba, Trương Anh đã sát cánh cùng Jack Ma trong suốt ba dự án khởi nghiệp của ông.

Trong suốt hành trình khởi nghiệp của Jack Ma, Trương Anh có thể được xem là "quản lý hậu cần" của ông. Thành công của Jack Ma gắn liền với sự tận tụy, dịu dàng và cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán của bà Trương Anh. Chính nhờ sự tin tưởng và đồng hành của bà mà Jack Ma có thể theo đuổi ước mơ mà không phải lo lắng.

Theo NetEase, Sina