Cầu Vạn Xuân dài 40 m thi công gần 3 năm vẫn chưa xong

Sau hơn 3 năm khởi công, cầu Vạn Xuân đến nay vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc chậm trễ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế – du lịch vùng đất Kim Long.

Cầu Vạn Xuân chỉ dài 40 m nhưng thi công hơn 3 năm vẫn chưa xong.

Dân bức xúc vì đi lại khó khăn

Cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn, nối đường Lê Duẩn (QL1A) với các tuyến đường Phạm Thị Liên, Vạn Xuân, hình thành trục giao thông quan trọng dẫn vào miệt vườn Kim Long. Trước đây, cầu sắt cũ chỉ đủ cho xe hai bánh và người đi bộ, không đáp ứng được nhu cầu lưu thông ngày càng tăng của người dân và du khách.

Trong bối cảnh phường Kim Long là khu vực vừa có dân cư đông, vừa tập trung nhiều điểm tham quan, kinh doanh du lịch nhà vườn, việc đầu tư xây dựng cầu bê tông Vạn Xuân được xem là yêu cầu bức thiết, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho tuyến Kim Long ven sông Hương, đồng thời kết nối thuận lợi với QL1A.

Đây cũng là lý do công trình cầu Vạn Xuân là hạng mục triển khai trong gói thầu số 37 thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (Green City) – Dự án thành phần Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), với tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng, do Liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế - Công ty Cầu 1 Thăng Long thi công.

Cầu Vạn Xuân nối phường Kim Long và phường Vạn Xuân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Gói thầu bao gồm nhiều hạng mục như nạo vét, kè sông Kẻ Vạn, cải tạo nâng cấp sông Lấp và xây dựng công viên dọc đường Vạn Xuân... Riêng cầu Vạn Xuân được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 40 m, rộng 6,5 m; khởi công tháng 4/2022, hoàn thành vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên đến nay cầu vẫn chưa đưa vào sử dụng, gây bức xúc trong người dân, ông Nguyễn Đình (52 tuổi, ở đường Vạn Xuân) bức xúc: “Ngày nào cầu chưa hoàn chỉnh thì ngày đó người dân còn khổ. Hàng ngàn lượt người đi qua mỗi ngày, nhất là cán bộ, người dân đến trụ sở phường Kim Long trên đường Phạm Thị Liên”.

Còn chị Diễm Xuân, một người dân khác ở phường Kim Long tha thiết: “Mong chủ đầu tư, cơ quan chức trách đẩy mạnh tiến độ, chứ cây cầu không lớn mà thi công quá lâu khiến người dân chúng tôi đi lại rất bất tiện".

Ghi nhận hiện trường, phần thân cầu cơ bản đã hoàn thành, song đường dẫn phía đường Lê Duẩn vẫn dang dở, khiến cây cầu chưa thể đưa vào khai thác chính thức. Để giảm bức xúc, cơ quan chức năng buộc phải tháo rào chắn, cho xe hai bánh và người đi bộ lưu thông tạm thời, đồng thời cắm biển cấm ô tô.

Tuy nhiên, tình trạng “nửa vời” này lại phát sinh nhiều hệ lụy: giao thông lộn xộn, thường xuyên ùn ứ tại khu vực giao cắt với đường sắt Bắc – Nam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cảnh nhếch nhác do cầu Vạn Xuân chậm tiến độ.

Không chỉ phục vụ đi lại, mà cây cầu này còn là “đòn bẩy” cho du lịch nhà vườn Kim Long. Đặc biệt, vài năm trở lại đây các dịch vụ du lịch, ẩm thực, giải trí, nhà hàng quán xá phát triển khá mạnh ở khu vực chung quanh nhà vườn Phú Mộng – Kim Long khiến lưu lượng người đi lại trong khu vực khá đông, nhưng giao thông thì bức bách.

Anh Lê Văn Mân, chủ hộ kinh doanh ẩm thực gần khu nhà vườn Phú Mộng, chia sẻ: “Mấy năm nay việc làm ăn của mình cũng ảnh hưởng do tình trạng đi lại hạn chế qua cầu Vạn Xuân. Mong thành phố có chỉ đạo quyết liệt hơn để cây cầu sớm được khai thác. Vừa tránh mất mỹ quan, vừa phát triển kinh tế, xã hội.”, anh Mân nói.

Cầu lỗi hẹn do đâu?

Cầu Vạn Xuân tuy chỉ nằm trên một đoạn đường ngắn nhưng lại thuộc địa phận hai phường là Kim Long và Phú Xuân, nhưng theo ông Đồng Sĩ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, mặt bằng phía đường Phạm Thị Liên, thuộc phường Kim Long đã được bàn giao sớm và đường dẫn vào cầu cũng đã thi công xong. Phần vướng mặt bằng công trình nằm ở đường dẫn phía Lê Duẩn, thuộc địa bàn phường Phú Xuân.

Báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II – Dự án thành phần Thừa Thiên Huế cho biết dự án có 5 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ đã đồng thuận, còn 1 hộ chưa chấp nhận phương án giải phóng mặt bằng (GPMB), khiến gói thầu chưa thể đảm bảo tiến độ như kế hoạch.

Trước sự chậm trễ tiến độ xây dựng cầu Vạn Xuân, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh cũng từng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình thi công và đời sống người dân trong khu vực.

Ngoài vướng mặt bằng do một hộ dân chưa bàn giao, mới đây, dự án còn phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, mở rộng đường đầu cầu phía Lê Duẩn lên 19m, bổ sung 2 tuyến đường gom, 2 bãi đỗ xe tĩnh diện tích 608m², đồng thời di dời nhà gác chắn đường sắt nằm ngay phía đầu cầu hướng đường Lê Duẩn.

Cận cảnh dự án cầu Vạn Xuân.

Như vậy công tác kiểm kê thu hồi đất, bồi thường GPMB lại phải thực hiện thêm một bước. Ban quản lý Dự án lùi thời hạn hoàn thành gói thầu số 37 vào ngày 30/6/2026, tức là lùi gần một năm so với kế hoạch ban đầu.

Để một công trình xây dựng không quá lớn như cầu Vạn Xuân kéo dài gần 3 năm, người dân “chịu trận” vì lý do vướng mặt bằng và điều chỉnh dự án không chỉ có trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn trách nhiệm chính quyền địa phương, cơ quan phụ trách GPMB. Trao đổi với PV vấn đề này, ông Võ Văn Việt – Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho hay công tác GPMB hiện đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư Khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) cùng chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện.