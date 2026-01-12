Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn nhận thêm hơn 12 triệu cổ phiếu

F88 vừa công bố kế hoạch chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:12, tức cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Hiện F88 đang giao dịch ở mức cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán với gần 1,5 triệu đồng mỗi cổ phiếu.

Mới đây, CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) cho biết ngày 21/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tỷ lệ thực hiện quyền lên tới 1.200%, tức cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Như vậy ước tính tổng số cổ phiếu phát hành chia cổ phiếu thưởng trong đợt này lên tới hơn 101,6 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.016 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026, sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP.

Đợt phát hành này cũng giúp vốn điều lệ của F88 từ mức gần 84,7 tỷ đồng (sau khi chia ESOP) lên mức vượt 1.100 tỷ đồng.

Hiện tại kết phiên sáng 12/1, cổ phiếu F88 đã bật tăng mạnh 12% lên mốc hơn 1,449 triệu đồng/cp, mức giá cao nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay. Vốn hóa tương đương gần 11.900 tỷ đồng.

Mức giá này đã tạo thành rào cản để tiếp cận các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ, vì thế mà thanh khoản của cổ phiếu chuỗi cầm đồ này cũng ở mức thấp kể từ khi lên UPCoM từ tháng 8/2025 đến nay.

Việc chia thưởng cổ phiếu ở mức 1:12 sẽ giúp số lượng cổ phiếu của F88 lưu hành tăng mạnh, và thị giá cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng với lượng cổ phiếu mới lưu hành (nhưng không làm thay đổi tổng giá trị vốn hóa). Ước tính giá cổ phiếu F88 sẽ điều chỉnh giảm đi 13 lần về vùng 100.000 đồng/cp tại ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ phiếu thưởng.

Bước đi kỹ thuật này cũng sẽ giúp cổ phiếu F88 sẽ dễ giao dịch hơn, phù hợp với khẩu vị thị trường đại chúng, đồng thời kích thích thanh khoản trong giai đoạn đầu lên sàn.

Những ai được nhận cổ tức thưởng?

Tại ngày 30/6, 78,26% cổ phần của F88 đang thuộc về các cá nhân và tổ chức, số còn lại được chia cho các cổ đông nhỏ lẻ. Trong đó, bên nắm giữ lớn nhất là Skydom Pte.Ltd (Mekong Capital) với 31,32%.

Chủ tịch Phùng Anh Tuấn là cổ đông lớn thứ hai với 12,08% và Thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng sở hữu 10,93% vốn.

Cơ cấu cổ đông của F88 tại ngày 30/6/2025. Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2025.

Như vậy ước tính trong đợt chia cổ tức thưởng tới đây, tổ chức Skydom sẽ nhận về thêm hơn 31 triệu cổ phiếu thưởng.

Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn đang sở hữu 1,02 triệu cổ phiếu sẽ nhận thêm hơn 12,2 triệu cổ phiếu mới.

Còn ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT hiện sở hữu hơn 920.000 cổ phiếu sẽ nhận về hơn 11 triệu đơn vị.

Các cổ đông nước ngoài khác là Bronze Blade Limited, Asia Investment Company và Winter Flame Pte.Ltd cũng sẽ nhận về lần lượt 9,7 triệu; 8,3 triệu và 5,5 triệu cổ phiếu mới.

Trong khi đó, các cổ đông nhỏ lẻ sẽ nhận về tổng cộng thêm 21,48 triệu cổ phiếu trong đợt chia thưởng sắp tới.

F88 có gần 900 cửa hàng hoạt động khắp cả nước.

Thương hiệu F88 ra đời từ năm 2013. Ở thời điểm mới ra mắt, cái tên F88 hoạt động như một chuỗi cầm đồ, cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố tài sản. Về sau, F88 mở rộng kinh doanh thêm các dịch vụ như bảo hiểm, dịch vụ thu hộ, chi hộ, thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, nạp rút tiền ví điện tử…

Đối tượng khách hàng chính của F88 là những người không đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống và các công ty tài chính, thuộc phân khúc bình dân. Website doanh nghiệp cho biết đã tiếp cận 3,5 triệu lượt khách hàng tìm đến.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, tính đến cuối năm 2024, F88 có 868 cửa hàng hoạt động khắp tỉnh thành cả nước. Trong năm 2025 hệ thống phòng giao dịch F88 dự kiến tiếp tục mở mới thêm 20 phòng giao dịch, nâng số phòng giao dịch hoạt động đến cuối năm 2025 ở mức 888 phòng giao dịch.

Tính đến 30/09/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với đầu năm. Trong đó, 9 tháng đầu năm đã giải ngân tổng cộng 11.485 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết trong quý III/2025, F88 đã dựa trên việc gia tăng và mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là chu kỳ kinh doanh cao điểm trong nửa cuối năm. Số khách hàng vay mới tại công ty đạt gần 70.700 và số hợp đồng mở mới hơn 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) cũng tăng mạnh từ 58% quý I/2025 lên 68% vào quý III/2025 - đánh dấu mức tăng trưởng đột biến với tỷ lệ khách hàng quay lại.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của chuỗi cầm đồ F88 đạt gấp đôi cùng kỳ, đạt 603 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm (673 tỷ đồng). Riêng quý III, công ty lãi trước thuế 282 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

“Dự kiến lợi nhuận quý IV/2025 của công ty sẽ xấp xỉ kết quả đạt được trong quý III/2025 dựa trên yếu tố mùa vụ cao điểm với nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm, từ đó giúp F88 vượt mạnh kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025”, ông Phùng Anh Tuấn chia sẻ trong thông cáo báo chí phát đi.