Lầu Năm Góc dự định mua 10.000 quả “tên lửa container”

Tuyên bố mới đây phản ánh định hướng chiến lược lâu dài của Lầu Năm Góc là phát triển nhanh vũ khí siêu vượt âm, đồng thời thúc đẩy sản xuất hàng loạt đạn dược chi phí thấp với quy mô cực lớn.

Mạnh tay chi tiền mua tên lửa container

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố một thỏa thuận khung với kế hoạch từ năm 2027 sẽ mua hơn 10.000 tên lửa chứa trong container giá rẻ trong vòng 3 năm. Điều này cho thấy quân đội Mỹ đang tăng tốc thúc đẩy chiến lược sản xuất hàng loạt đạn dược quy mô lớn với chi phí thấp, nhằm tăng cường khả năng tấn công trên chiến trường tương lai.

Theo nội dung tuyên bố mà Reuters tiếp cận được, Lầu Năm Góc đã đạt thỏa thuận với các công ty công nghiệp quân sự và công nghệ quốc phòng Anduril Industries, CoAspire, Leidos và Zone 5 Technologies, để cùng khởi động chương trình “Low-Cost Containerized Munition (LCCM)” — tức “Đạn dược container chi phí thấp”.

Chương trình này tập trung vào việc tích hợp các hệ thống tên lửa vào các container tiêu chuẩn, nhằm nâng cao tính cơ động triển khai và giảm chi phí tổng thể, đồng thời giúp vũ khí dễ ngụy trang và vận chuyển hơn.

Lầu Năm Góc dự tính mua 10.000 tên lửa giá rẻ chứa trong container theo chương trình LCCM.

Theo tuyên bố, giai đoạn đánh giá chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 6/2026. Lầu Năm Góc sẽ mua các tên lửa thử nghiệm từ bốn công ty trên, tuy nhiên tài liệu chưa tiết lộ chi phí cụ thể, cũng như chi tiết kỹ thuật của hệ thống.

Mặc dù vậy, nội dung thỏa thuận đã đặt nền móng cho các hợp đồng sản xuất hàng loạt với giá cố định trong tương lai, cho thấy chương trình này có thể đang hướng tới một cơ chế mua sắm dài hạn.

Quân đội Mỹ từ lâu đã thúc đẩy khái niệm “vũ khí đóng gói trong container”, cho rằng kiểu hệ thống này có thể triển khai tên lửa trong hạ tầng logistics tiêu chuẩn, giảm sự phụ thuộc vào các bệ phóng truyền thống, nâng cao khả năng triển khai phân tán, và tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Tăng tốc phát triển tên lửa siêu vượt âm “Blackbeard”

Ngoài ra, tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng đề cập đã đạt được một thỏa thuận khác với Castelion - một công ty khởi nghiệp quốc phòng do các cựu kỹ sư của SpaceX thành lập. Theo đó, sau khi hoàn thành thử nghiệm và xác minh, Castelion sẽ nhận được hợp đồng kéo dài hai năm để sản xuất tối thiểu 500 tên lửa “Blackbeard” mỗi năm. Tên lửa “Blackbeard” được định vị là hệ thống tấn công siêu vượt âm đầu tiên của công ty này.

Các nguồn tin cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang tìm kiếm thẩm quyền pháp lý và ngân sách bổ sung để mua hơn 12.000 tên lửa “Blackbeard” trong vòng 5 năm tới.

Theo các thông tin mới nhất, Hải quân Mỹ đã đưa “Blackbeard” vào dự toán ngân sách tài khóa 2027. Ngay trong năm đầu tiên, dự kiến mua 353 tên lửa, và đến năm 2031 tổng số lượng mua sẽ tăng lên 1.375 quả, biến nó thành lực lượng chủ lực trong năng lực tấn công chống hạm của Hải quân Mỹ.

Tháng 2 năm nay, Castelion đã nhận hợp đồng trị giá 49,9 triệu USD từ Hải quân Mỹ nhằm đẩy nhanh việc chuyển Blackbeard từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang giai đoạn năng lực tác chiến ban đầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Trang tin quân sự Naval News cho biết “Blackbeard” bắt nguồn từ chương trình “Hệ thống vũ khí đa nhiệm giá thành thấp” (Multi-Mission Affordable Capacity Effector, MACE), vốn là phiên bản tái khởi động của chương trình “Tên lửa chống hạm siêu vượt âm phóng từ máy bay” (Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare, HALO).

Theo kế hoạch, chương trình MACE sẽ đạt năng lực tác chiến ban đầu vào năm 2027, đồng thời mua lô đầu tiên gồm 353 tên lửa với tổng ngân sách khoảng 156 triệu USD. Một phần kinh phí sẽ được dùng để xây dựng và nâng cấp dây chuyền sản xuất. Khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt toàn diện, năng lực sản xuất dự kiến đạt 500 tên lửa “Blackbeard” mỗi năm.

Tin cho biết tốc độ thúc đẩy chương trình này là cực nhanh: từ lúc đưa ra nhu cầu tới lúc chuẩn bị sản xuất hàng loạt chỉ khoảng hai năm. Điều này phản ánh việc quân đội Mỹ đang áp dụng “chế độ tăng tốc” nhằm đối phó áp lực cạnh tranh vũ khí siêu vượt âm.

Trong kế hoạch tiếp theo, Hải quân Mỹ dự kiến mua 691 tên lửa “Blackbeard” vào năm 2028, 976 tên lửa năm 2029, 1.115 tên lửa năm 2030 và 1.375 tên lửa vào năm 2031. Điều đó cho thấy “Blackbeard” có thể trở thành loại vũ khí siêu vượt âm có số lượng lớn nhất trong kho vũ khí Hải quân Mỹ.

Bài báo của Naval News cũng cho biết các chương trình tên lửa siêu vượt âm trước đây của quân đội Mỹ từng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chương trình tên lửa chống hạm HALO cuối cùng bị đình trệ do vấn đề ngân sách. Vì vậy MACE hiện là phương án tấn công siêu vượt âm phóng từ trên không duy nhất đang thực sự được thúc đẩy mạnh.

Về mặt tác chiến, “Blackbeard” có tầm bắn tương đương tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM, nhưng sử dụng đầu đạn nhỏ hơn. Loại tên lửa này nhấn mạnh khả năng tấn công nhanh, đánh trúng mục tiêu giá trị cao, và xử lý các mục tiêu nhạy cảm về thời gian.

Điều đó cho thấy định vị chiến thuật của tên lửa “Blackbeard” thiên về “tấn công tần suất cao” thay vì tung một đòn hủy diệt đơn lẻ. Dù Castelion chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, nhưng trong các cuộc thử nghiệm ban đầu, tốc độ tên lửa đã đạt Mach 4. Vì được thiết kế là vũ khí siêu vượt âm, tốc độ cuối cùng dự kiến vượt Mach 5, còn phiên bản phóng từ mặt đất có tầm bắn có thể lên tới 800 km.

Tên lửa này sẽ được phóng từ các chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và F-35C Lightning II của Hải quân. Đáng chú ý, F-35C có thể mang theo 4 tên lửa trong khoang vũ khí bên trong, cho phép duy trì khả năng tàng hình trong khi vẫn sở hữu năng lực tấn công siêu vượt âm, từ đó tăng mạnh mật độ hỏa lực của từng máy bay.

Ngoài ra, “Blackbeard” cũng được lên kế hoạch tích hợp vào hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS của Lục quân Mỹ, cho thấy loại tên lửa này có tiềm năng sử dụng liên quân chủng rất lớn.

