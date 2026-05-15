Thế giới chuộng iPhone giá rẻ, người Việt lại mê phiên bản đắt nhất

iPhone 17 tiêu chuẩn là smartphone bán chạy nhất thế giới nhưng người dùng Việt lại ưu tiên phiên bản cao cấp có giá từ 37 triệu đồng.

Sau hơn nửa năm mở bán, iPhone 17 Series tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực tại thị trường Việt Nam. Điểm đáng chú ý là xu hướng chọn mua iPhone của khách Việt có sự khác biệt so với thị trường toàn cầu.

Khách Việt ưu tiên iPhone 17 Pro Max

Tại Việt Nam, iPhone 17 Series vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực trong danh mục iPhone sau hơn nửa năm mở bán. Đại diện Viettel Store cho biết các phiên bản Pro Max luôn là dòng bán chạy nhất tại hệ thống trong nhiều năm qua, tiếp đến là các phiên bản Pro.

Ghi nhận từ Minh Tuấn Mobile, chuỗi đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, cũng cho thấy xu hướng tương tự. Doanh số iPhone 17 Series tại hệ thống tăng nhẹ so với iPhone 16 cùng kỳ, đóng góp hơn 50% tổng doanh số iPhone bán ra.

Cứ 2 chiếc iPhone 17 bán ra tại Việt Nam thì có 1 máy là iPhone 17 Pro Max. Ảnh: TGDD.

Trong đó, iPhone 17 Pro Max là mẫu được người dùng lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 50% tổng doanh số của toàn bộ iPhone 17 Series. Đây là con số đáng chú ý bởi Pro Max luôn là phiên bản có giá cao nhất, hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một thiết bị sử dụng lâu dài.

Hiện iPhone 17 Pro Max bản 256 GB được bán phổ biến ở mức khoảng 36,7 triệu đồng, trong khi phiên bản 512 GB có giá gần 43 triệu đồng. Dù thuộc nhóm smartphone đắt nhất thị trường, mẫu máy này vẫn duy trì sức hút tốt sau hơn nửa năm mở bán.

Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết xu hướng trên phản ánh việc người dùng Việt ngày càng ưu tiên các thiết bị có cấu hình cao và trải nghiệm toàn diện.

Còn đại diện Viettel Store cho rằng các phiên bản Pro Max luôn bán chạy nhất tại hệ thống nhờ sở hữu những công nghệ tốt nhất, hệ thống camera nhiều tính năng hơn cùng trải nghiệm màn hình vượt trội so với các phiên bản còn lại.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ như trả góp, thu cũ đổi mới cũng góp phần giúp nhóm sản phẩm cao cấp dễ tiếp cận hơn. Điều này phần nào lý giải vì sao một mẫu iPhone có giá gần 40 triệu đồng vẫn được nhiều người dùng Việt lựa chọn.

Khả năng chụp ảnh là một trong những lý do khiến người dùng Việt ưu tiên các mẫu iPhone Pro Max. Ảnh: TGDD.

iPhone 17 tiêu chuẩn lại bán chạy nhất thế giới

Trái với thị trường Việt Nam, iPhone 17 tiêu chuẩn mới là smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý I/2026. Theo báo cáo của Counterpoint Research, dòng máy này chiếm 6% tổng doanh số smartphone toàn cầu.

Kết quả này cho thấy iPhone 17 tiêu chuẩn có lợi thế lớn ở quy mô quốc tế nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn trong hệ sinh thái Apple. Tại Mỹ, Apple niêm yết iPhone 17 từ 799 USD cho bản 256 GB và 999 USD cho bản 512 GB, thấp hơn đáng kể so với nhóm Pro Max.

Bán chạy toàn cầu, iPhone 17 cũng giữ giá khá tốt tại Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn Mobile.

Với mức giá này, iPhone 17 trở thành lựa chọn cân bằng hơn về chi phí, hiệu năng và thời gian sử dụng tại nhiều thị trường, đặc biệt với nhóm người dùng muốn mua iPhone mới nhưng không cần đến phiên bản cao cấp nhất.

Tại Việt Nam, iPhone 17 tiêu chuẩn cũng ghi nhận sức mua tích cực hơn so với thế hệ trước. Mẫu máy này hiện được bán khoảng 24,5 triệu đồng cho bản 256 GB, thấp hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max 256 GB ở mức khoảng 36,7 triệu đồng.

Dù chênh lệch khoảng 12 triệu đồng, iPhone 17 Pro Max vẫn được chọn nhiều hơn tại Việt Nam. Điều này cho thấy với nhóm khách hàng mua iPhone mới, bài toán không chỉ là giá thấp hơn, mà là bỏ thêm tiền để có màn hình lớn hơn, camera tốt hơn, pin lâu hơn và cảm giác yên tâm hơn khi dùng trong vài năm.