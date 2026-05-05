Mỹ cạn kho tên lửa sau xung đột với Iran, NATO và Ukraine bị hoãn giao vũ khí

Mỹ đã thông báo cho một số đồng minh NATO tại châu Âu rằng họ cần chuẩn bị cho khả năng trì hoãn trong việc nhận các lô vũ khí do Mỹ sản xuất, do kho dự trữ trang bị của Washington bị suy giảm nghiêm trọng trong các cuộc giao tranh với Iran kể từ ngày 28/2.

Vương quốc Anh, Ba Lan, Litva và Estonia — những quốc gia đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga — được xác nhận là nằm trong số các nước đã nhận được cảnh báo này. Cảnh báo về việc trì hoãn nguồn cung vũ khí được đưa ra sau hàng loạt báo cáo từ cuối tháng 3 cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ có kế hoạch chuyển hướng các lô vũ khí ban đầu dành cho Ukraine sang phục vụ nỗ lực chiến tranh do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran, theo nhiều nguồn tin trao đổi với tờ Washington Post.

Thông tin này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận, khi ông nhấn mạnh vào tháng 3 rằng việc bổ sung kho vũ khí của Mỹ bị hao hụt trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran phải được ưu tiên hơn so với việc cung cấp cho Ukraine.

Chiếc trực thăng Black Hawk đầu tiên của Lục quân Mỹ bị rơi trên không phận Iran. Ảnh: MW.

Theo các nguồn tin được tờ Washington Post dẫn lại, các cuộc thảo luận nội bộ trong Lầu Năm Góc tập trung vào việc xác định mức độ viện trợ phù hợp cho Ukraine, đặc biệt xem xét khả năng loại trừ việc chuyển giao các tên lửa phòng không dành cho hệ thống phòng không tầm xa MIM-104.

Nhiều nguồn tin phương Tây xác nhận vào ngày 5/3 rằng Lục quân Mỹ đã sử dụng hơn 800 tên lửa chống tên lửa đạn đạo từ các hệ thống này chỉ trong 5 ngày giao tranh với lực lượng Iran, và tiếp tục tiêu tốn thêm nhiều tên lửa đánh chặn trong 4 tuần còn lại của cuộc xung đột. Các hệ thống triển khai tại vùng Vịnh, bao gồm ở Qatar và UAE, nhiều lần được ghi nhận phóng tới 3 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu, thay vì tiêu chuẩn 2 quả, cho thấy nhận thức về xác suất tiêu diệt thấp và dẫn tới tốc độ tiêu hao đạn nhanh hơn.

Vụ phóng tên lửa Patriot thất bại tại căn cứ không quân Al Udeid (bên trái) và hệ thống Patriot tại Al Udeid vào ngày 28/2. Ảnh: MW.

Sự suy giảm nhanh chóng của kho vũ khí Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Đầu tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố nước này sẽ không cung cấp bất kỳ hệ thống Patriot nào trong số 2 hệ thống do Mỹ cung cấp để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống Iran do Mỹ dẫn đầu, nhấn mạnh rằng “an ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối.”

Hệ thống phòng không của phần lớn các quốc gia châu Âu vận hành Patriot đã bị suy giảm nghiêm trọng do các đợt viện trợ quy mô lớn cho Ukraine, trong khi các quan chức Đức vào tháng 3 cảnh báo rằng nước này đang bị đặt vào tình trạng phòng thủ yếu trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa hoặc đường không. Việc các hệ thống Patriot được viện trợ cho Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy nhanh chóng cũng khiến nhu cầu bổ sung các hệ thống này cho tuyến đầu vẫn ở mức cao.

Tên lửa đạn đạo của Iran được cất giữ trong công sự ngầm. Ảnh: MW.

Vào cuối tháng 4, một đánh giá do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố cho thấy lực lượng vũ trang Mỹ đã làm suy giảm kho dự trữ các loại tên lửa quan trọng xuống mức nguy hiểm trong cuộc chiến với Iran, tạo ra “rủi ro ngắn hạn” có thể khiến nước này dễ bị tổn thương.

Các hoạt động tác chiến cường độ cao đã tiêu hao một tỷ lệ đáng kể các loại vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ. Trong số đó có Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM), các tên lửa đánh chặn phòng không Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, cùng với tên lửa hành trình Tomahawk.

Các nhà phân tích tại CSIS cảnh báo rằng việc tái xây dựng kho vũ khí của Mỹ sẽ là một quá trình chậm chạp và tốn kém, trong đó một chuyên gia của tổ chức này được CNN dẫn lời cho biết sẽ mất “từ 1 - 4 năm để bổ sung lại các kho dự trữ này và thêm vài năm nữa để tăng số lượng đến mức cần thiết.”

