Vì sao tên lửa siêu thanh "Đại bàng đen" của Mỹ khó xoay chuyển cục diện trong xung đột với Iran?

Lực lượng vũ trang Mỹ đang cân nhắc triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh mặt đất đầu tiên của nước này, Dark Eagle, nhằm hỗ trợ khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống lại Iran. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp năng lực tấn công chính xác tầm xa, tốc độ cao, có khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ nhiều lớp tiên tiến, khiến nó đặc biệt phù hợp để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về thời gian.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – lực lượng chịu trách nhiệm các chiến dịch tại Trung Đông – nhấn mạnh hệ thống này có thể hữu ích nhờ khả năng tấn công các mục tiêu, đặc biệt là bệ phóng tên lửa của Iran, nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Precision Strike Missile (PrSM), loại vũ khí được phóng từ hệ thống HIMARS của Lục quân.

Hệ thống phóng tên lửa Dark Eagle. Ảnh: MW.

Quyết định cân nhắc triển khai Dark Eagle được đưa ra trong bối cảnh kho tên lửa của Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng do chiến dịch quân sự chống Iran. Dù bị tiêu hao nặng nề, nhất là các hệ thống phòng không như THAAD và Patriot, các kho tên lửa hành trình và đạn đạo như Tomahawk, PrSM và JASSM cũng đang cạn kiệt với tốc độ không bền vững, đến mức lượng tiêu hao trong 5 tuần giao tranh có thể cần hơn nửa thập kỷ để phục hồi.

Trong khi đó, Dark Eagle vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và được xem là vũ khí thử nghiệm với số lượng triển khai rất hạn chế. Ngay cả khi có khả năng tác chiến, hệ thống này cũng không thể được triển khai với số lượng đủ lớn để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến trường.

Tên lửa đạn đạo PrSM được phóng từ bệ phóng HIMARS. Ảnh: MW.

Mặc dù Dark Eagle đã hoàn thành một số thử nghiệm thành công trong năm 2024, nó cũng nhiều lần thất bại trong việc phóng thử do các vấn đề liên quan đến bệ phóng và chất lượng sản xuất tên lửa. Dù Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết hệ thống đã đạt năng lực tác chiến ban đầu, cơ quan thử nghiệm của Lầu Năm Góc cho biết phải đến đầu năm 2027 mới có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến đấu của Dark Eagle.

Bình luận về quyết định cân nhắc triển khai, bà Jennifer Kavanagh, giám đốc phân tích quân sự tại Defense Priorities, cho rằng điều này “cho thấy Lầu Năm Góc đã mất đi sự cân nhắc hợp lý”.

“Iran không phải là mối đe dọa sống còn, và Mỹ không nên sử dụng các loại tên lửa tối tân nhất của mình tại đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào… Chi phí mỗi quả tên lửa vào khoảng 41 triệu USD. Có mục tiêu nào ở Iran đáng giá đến mức đó không?” bà nói thêm.

Việc Iran không sở hữu các hệ thống phòng không tiên tiến – vốn là mục tiêu thiết kế để Dark Eagle xuyên phá – càng làm dấy lên nghi vấn về tính thực tế của việc triển khai. Trong khi số lượng hạn chế và chi phí quá cao khiến hệ thống khó có thể thay đổi cục diện chiến tranh, thông tin về khả năng triển khai có thể nhằm mục đích nâng cao tinh thần trong nước Mỹ, đồng thời gây sức ép tâm lý đối với giới lãnh đạo Iran – những đối tượng có thể trở thành mục tiêu của hệ thống này.

Đây không phải là tiền lệ hiếm. Không quân Mỹ từng triển khai tiêm kích F-22 tới Israel ngay trước khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran bắt đầu, như một động thái nhằm răn đe Tehran và củng cố tinh thần cho Israel, dù loại máy bay này không trực tiếp tham gia chiến đấu.

Một số nhà phân tích khác cho rằng việc nhắc đến Dark Eagle có thể nhằm thúc đẩy ngân sách cho chương trình tên lửa này. Bà Kelly Grieco, chuyên gia tại Stimson Center, nhận định: “Làm sao biết Washington đang vào mùa ngân sách quốc phòng? Khi có một nỗ lực không cần thiết nhằm triển khai một tên lửa siêu thanh chưa hoàn thiện chống lại Iran… Có lẽ không gì kêu gọi tài trợ hiệu quả hơn việc sử dụng lần đầu.”

Theo MW