Mỹ cân nhắc triển khai tên lửa siêu thanh đang được thử nghiệm tới Trung Đông

Mỹ xem xét triển khai tên lửa siêu thanh Dark Eagle tới Trung Đông khi căng thẳng với Iran leo thang và nguồn vũ khí hiện có bị hạn chế.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã yêu cầu triển khai các tên lửa siêu thanh Dark Eagle tới Trung Đông, Bloomberg đưa tin hôm 30/4, dẫn lời các nguồn thạo tin.

Loại vũ khí mới này, còn được gọi là Vũ khí Siêu thanh Tầm xa (LRHW), đã được phát triển từ năm 2018, trong đó Lầu Năm Góc chi hơn 12 tỷ USD cho chương trình nhằm bắt kịp Nga và Trung Quốc – những nước đã triển khai vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, chương trình này bị chậm tiến độ đáng kể và hệ thống vẫn chưa được tuyên bố đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ.

Yêu cầu triển khai LRHW được đưa ra dựa trên thông tin tình báo cho thấy Iran đã di chuyển các bệ phóng tên lửa đạn đạo ra ngoài tầm bắn của hệ thống Precision Strike Missile (PrSM), theo một nguồn tin trực tiếp am hiểu vấn đề nói với Bloomberg. Theo nguồn này, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về đề xuất.

PrSM – một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến trung bình dự kiến thay thế hệ thống ATACMS đã lỗi thời – cũng đã được triển khai chống Iran mà chưa trải qua đầy đủ quy trình thử nghiệm. Loại tên lửa này được sử dụng nhiều trong xung đột, trong đó một đơn vị Lục quân Mỹ trang bị PrSM đã tiêu thụ hết toàn bộ kho dự trữ, một quan chức thừa nhận vào đầu tháng này.

Dù quân đội Mỹ vẫn còn một số tên lửa PrSM trong kho, nguồn cung có thể không đủ nếu xung đột với Iran bùng phát trở lại. Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 quả trước năm tài khóa 2024 và thêm 250 quả trong năm 2025, nhưng chưa rõ bao nhiêu trong số đó đã được bàn giao.

Loại tên lửa này đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong cuộc tấn công Mỹ–Israel nhằm vào Iran, khi PrSM bị cho là đã được sử dụng trong ít nhất một vụ gây thương vong lớn. Theo The New York Times, một tên lửa PrSM nhiều khả năng đã được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 28/2 vào một trường học và nhà thi đấu ở thành phố Lamerd, miền Nam Iran, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Lầu Năm Góc phủ nhận liên quan, khẳng định không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào ở Lamerd trong ngày hôm đó, và cho rằng loại vũ khí xuất hiện trong đoạn video về vụ tấn công là tên lửa hành trình Hoveyzeh của Iran.

Tuy nhiên, tờ New York Times sau đó vẫn giữ nguyên đánh giá ban đầu, dẫn lời các chuyên gia cho rằng loại đạn này có đặc điểm giống PrSM và không mang các dấu hiệu của vũ khí do Iran sản xuất.

Theo RT