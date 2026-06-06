Lập tổ công tác tuyên truyền dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 2807 về thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo quyết định, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và định hướng công tác truyền thông chính sách; tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thành ủy và UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, các thành viên được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp ngày 11/5.

Việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm thủ đô.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 736.000 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; Công viên công cộng phường Phú Thượng; Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực “phòng khách đô thị”; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; Khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030-2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án.