Chốt: Dự án Trục đại lộ sông Hồng chỉ đi qua 16 xã, phường

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô dự kiến khoảng 11.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng (tương đương hơn 28 tỷ USD). Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Dự án được triển khai tại 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. So với nghị quyết sơ bộ cuối năm 2025, dự án đã giảm 3 phường gồm Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Dự án được chia thành 5 nhóm loại hình dự án. Nhóm thứ nhất là các dự án đầu tư tuyến giao thông, gồm Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,3 km và Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km.

Nhóm thứ hai là các dự án đầu tư công viên, gồm nhiều cụm công viên tại các bãi sông Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên - Cự Khối, Xuân Quan - Phụng Công, Ô Diên, Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam và các khu vực thuộc Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Trong đó, Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô khoảng 20 ha.

Nhóm thứ ba là các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, gồm kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài kè khoảng 33,9 km, cùng kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng với chiều dài kè khoảng 30,8 km.

Nhóm thứ tư là các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết, gồm Khu đô thị định cư tại phường Long Biên quy mô khoảng 201 ha, Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha và Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng quy mô khoảng 120 ha.

Nhóm thứ năm là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Phạm vi và tiến độ triển khai các dự án này sẽ được phân kỳ để phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án thành phần.

Về quỹ đất đối ứng, UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655 ha. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.