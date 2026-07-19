Lại phát hiện gian lận thi tốt nghiệp THPT, 2 giáo viên bị khởi tố

Hai giáo viên Trường THPT Lê Trực bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi của trường.

Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi) và Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi, cùng là giáo viên Trường THPT Lê Trực) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

Trường THPT Lê Trực. Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị.

Theo Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị, kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi (ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực) và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bí thư tỉnh Quảng Trị cùng chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.