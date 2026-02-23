Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Tại Đại hội lần thứ 9 Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư với sự ủng hộ tuyệt đối, củng cố vị thế và đoàn kết đất nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Triều Tiên đang tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Lao động. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai (23/2) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Lao động trong phiên họp hôm Chủ nhật (22/2).

KCNA nói, các đại biểu đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, rằng điều này “phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của toàn thể đại biểu, hàng triệu đảng viên, nhân dân và quân nhân”.

Bản tin của KCNA ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là hạt nhân của sự đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục vững mạnh; đưa đất nước Triều Tiên đạt được những thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; ca ngợi ông Kim Jong-un đã thành công trong việc xây dựng một lực lượng vũ trang cách mạng có khả năng đối phó hiệu quả với mọi mối đe dọa xâm lược và chiến tranh, đồng thời nâng cao đáng kể năng lực răn đe chiến tranh của quốc gia, với vũ khí hạt nhân làm nòng cốt.

Theo điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần và bầu ra Tổng Bí thư. Đại hội lần thứ 9 trong ngày họp thứ tư hôm 22/2, đã thông qua nghị quyết bầu ông Kim Jong-un giữ chức Tổng Bí thư. Bí thư Đảng Ri Il-hwan khi trình đề xuất đã nói: “Các kẻ thù và cả thế giới đều thừa nhận rằng mọi mối đe dọa và lệnh trừng phạt đều không thể khuất phục được Triều Tiên; đất nước hiện đã trở thành một đối tượng không thể bị xúc phạm, và đây là thời kỳ đỉnh cao về lòng tự tôn và tự cường của Triều Tiên”.

Ngoài việc bầu Tổng Bí thư, đại hội trong ngày còn tiếp tục các nội dung như báo cáo tổng kết công tác của ông Kim Jong-un. Đại hội dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận xoay quanh báo cáo tổng kết này, và các nghị quyết liên quan có thể bao gồm đường lối chính sách cho 5 năm tới.

Theo Dongfang