DeepSeek đột ngột dự định tăng mạnh giá dịch vụ AI, các bên phản ứng ra sao?

Công ty AI Trung Quốc DeepSeek vốn gây rúng động về giá dịch vụ rẻ, ngày 6/8 ra thông báo cho biết dự định điều chỉnh tăng tổng thể giá dịch vụ DeepSeek API trong thời gian tới, với "mức tăng dự kiến tương đối lớn".

DeepSeek “nhá hàng”: Sẽ tăng giá dịch vụ API “khá đáng kể”

Theo Bloomberg, The Paper, Sina, công ty AI Trung Quốc DeepSeek hôm 6/8 bất ngờ đăng thông báo ngắn gọn: “(Chúng tôi) có kế hoạch điều chỉnh tăng giá toàn bộ dịch vụ DeepSeek API, dự kiến biên độ tăng khá lớn, xin hãy sắp xếp sử dụng hợp lý. Phương án cụ thể xin chờ thông báo chính thức”. Thông báo không đưa ra con số điều chỉnh cụ thể cũng như lộ trình thời gian chi tiết.

Đối với các nhà phát triển ở hạ nguồn đang phụ thuộc vào DeepSeek API để xây dựng ứng dụng, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tính toán lại bài toán chi phí.

Hiện tại, DeepSeek API đang áp dụng cơ chế giá theo giờ cao điểm và thấp điểm. Vào giờ cao điểm (từ 9h - 12h sáng và 14h - 18h chiều các ngày làm việc), mức giá cao gấp đôi so với giờ bình thường. Ở khung giờ bình thường, giá cho mô hình V4-Flash là 1 NDT/1 triệu Token đầu vào và 2 NDT/1 triệu Token đầu ra; còn mô hình V4-Pro có giá đầu vào là 3 NDT/1 triệu Token và đầu ra là 6 NDT/1 triệu Token.

Giới phân tích trong ngành nhận định, việc chính thức tuyên bố tăng giá lần này cũng ngầm phát đi tín hiệu DeepSeek sắp sửa ra mắt phiên bản V4-Pro chính thức, điều này sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu huy động năng lực tính toán toàn hệ thống.

Thông báo ngắn gọn về kế hoạch tăng giá mạnh do DeepSeek đưa ra. Ảnh: Sina.

Dữ liệu từ một tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho thấy, phiên bản V4-Flash mà DeepSeek phát hành trước đó có chi phí vận hành trong các bài kiểm tra chuẩn (benchmark) thấp hơn rất nhiều so với các mô hình nổi tiếng khác trên thế giới. So với Claude Fable 5 của Anthropic (Mỹ), chi phí của V4-Flash chưa bằng 1%.

Mức "dự kiến tăng mạnh" sẽ lớn đến đâu?

Nếu giá API tăng gấp đôi, tương đương mức tăng 100-200%, đây vẫn được xem là kịch bản tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, chỉ riêng mức điều chỉnh này cũng đủ giúp biên lợi nhuận gộp của mảng API chuyển từ âm lên khoảng 30%.

Kịch bản quyết liệt hơn là chính thức áp dụng cơ chế giá cao điểm như mức giá mặc định, đồng thời nâng giá cơ bản.

Theo đó, DeepSeek sẽ hủy toàn bộ các chương trình ưu đãi, biến mức giá "gấp đôi vào giờ cao điểm" – vốn đã được công bố nhưng chưa thực thi nghiêm ngặt – thành mức giá tiêu chuẩn hằng ngày, rồi tiếp tục tăng thêm gấp đôi. Tổng cộng, giá API có thể tăng 300-400%.

Nếu làm như vậy, DeepSeek sẽ loại bỏ phần lớn lưu lượng truy cập từ các bot và ứng dụng có giá trị thấp, giúp độ ổn định của hệ thống tăng hơn 50%, đồng thời đưa mảng kinh doanh API thực sự có lãi và hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, ngay cả khi giá tăng gấp 4 lần, DeepSeek vẫn được đánh giá là có tỷ lệ hiệu năng trên chi phí (cost-performance) rất cạnh tranh, khó bị các đối thủ vượt qua.

Với thông báo lấp lửng, DeepSeek cho thấy họ đang dẫn dắt cuộc chơi. Ảnh: IThome.

Việc DeepSeek tăng giá API sau thời gian dài theo đuổi chiến lược giá cực thấp, đã tạo ra khá nhiều phản ứng từ thị trường, nhưng nhìn chung không gây "cú sốc" như khi hãng phát động cuộc chiến giá năm 2024–2025. Các phản ứng có thể chia thành một số nhóm:

Khách hàng doanh nghiệp: Chấp nhận vì giá vẫn rất rẻ

Phần lớn doanh nghiệp sử dụng API DeepSeek cho rằng việc tăng giá là điều đã được dự báo.

Lý do là: DeepSeek từng bán API ở mức thấp đến mức nhiều người nghi ngờ công ty gần như không có lãi; sau khi tăng giá, chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều mô hình hàng đầu của OpenAI hay Anthropic đối với nhiều tác vụ.

Một số startup AI cho biết họ không có kế hoạch chuyển sang nhà cung cấp khác vì việc di chuyển mô hình khá tốn công và DeepSeek vẫn có tỷ lệ hiệu năng/chi phí rất hấp dẫn.

Các công ty MaaS thở phào

Đây là nhóm phản ứng tích cực nhất. Trong hơn một năm qua, rất nhiều nền tảng MaaS (Model-as-a-Service - Mô hình AI dưới dạng dịch vụ) của Trung Quốc than phiền rằng: DeepSeek bán API quá rẻ, toàn ngành buộc phải giảm giá theo, biên lợi nhuận gần như bị xóa sạch.

Trước đó đã có nhiều tranh luận về việc giá API quá thấp khiến các nhà cung cấp dịch vụ khó duy trì hoạt động. Do đó, việc DeepSeek tăng giá được xem là tín hiệu giúp thị trường trở nên bền vững hơn.

DeepSeek được OpenAI coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Ảnh: Sohu.

Các hãng như Alibaba (Qwen), Tencent (Hunyuan), Baidu (ERNIE), Moonshot AI (Kimi)… đều từng phải giảm giá mạnh để đối phó với DeepSeek khi hãng này phát động "cuộc chiến giá".

Sau khi DeepSeek điều chỉnh giá áp lực tiếp tục giảm giá được cho là giảm bớt; cạnh tranh bắt đầu chuyển sang chất lượng mô hình, tốc độ và hệ sinh thái thay vì chỉ dựa vào giá.

Giới đầu tư: Tín hiệu DeepSeek muốn kiếm tiền thực sự

Nhiều nhà đầu tư nhìn nhận việc tăng giá theo hướng tích cực. Họ cho rằng DeepSeek đang chuyển từ giai đoạn "giành thị phần bằng mọi giá" sang "xây dựng mô hình kinh doanh có lợi nhuận".

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi DeepSeek được cho là đã bắt đầu thu hút các vòng gọi vốn lớn trong năm 2026.

Người dùng chatbot miễn phí gần như không bị ảnh hưởng. Việc điều chỉnh chủ yếu áp dụng cho API thương mại, khách hàng doanh nghiệp, nhà phát triển.

Do đó trên các diễn đàn công nghệ, phản ứng của người dùng phổ thông không quá mạnh.

Giới chuyên gia AI: Một bước đi "bình thường hóa"

Nhiều chuyên gia nhận định DeepSeek không thể duy trì mãi mức giá cực thấp bởi chi phí vận hành các mô hình lớn bao gồm GPU, điện năng, lưu trữ, băng thông, nhân lực.

Ngay cả khi DeepSeek tối ưu rất tốt, việc duy trì mức giá quá thấp trong thời gian dài cũng khó bền vững. Một số nhà phân tích cho rằng toàn ngành AI đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng hiệu quả kinh doanh thay vì chỉ chạy đua hạ giá.

Nếu lần giảm giá của DeepSeek năm 2024–2025 từng làm chao đảo cả ngành AI Trung Quốc và buộc các "ông lớn" như Alibaba, Baidu hay Tencent phải lao vào cuộc chiến giá, thì đợt tăng giá lần này lại được thị trường đón nhận khá bình tĩnh.

Ông chủ DeepSeek Lương Văn Phong thường có những quyết định khác người và bất ngờ đưa công ty phát triển rất nhanh, rất mạnh. Ảnh: IThome.

Tác động tới cuộc cạnh tranh trong ngành AI

Việc DeepSeek tăng giá sẽ thiết lập lại mặt bằng giá của toàn bộ thị trường AI, đồng thời tạo thêm dư địa để các đối thủ trong nước cải thiện lợi nhuận và điều chỉnh giá bán.

Điều đáng chú ý là, cuộc chiến giá do chính DeepSeek khởi xướng nay cũng được chính DeepSeek chủ động "bấm nút tạm dừng".

Nhờ đó, giá trị thương mại của AI có thể được phân bổ một cách lành mạnh hơn cho toàn bộ chuỗi cung ứng hạ tầng.

Chỉ khi các nhà cung cấp mô hình AI tạo ra dòng tiền dương, họ mới có đủ khả năng tiếp tục đầu tư mua chip tăng tốc AI, máy chủ hiệu năng cao, hệ thống làm mát bằng chất lỏng và mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Điều này cũng củng cố một logic lâu dài của ngành bán dẫn và điện toán AI: chỉ khi phần mềm và dịch vụ AI bán được với mức giá hợp lý, sự phát triển của phần cứng và hạ tầng tính toán mới có thể bền vững.

Theo Sina, Zaobao