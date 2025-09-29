Vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức – Bạch Mai: Khởi tố thêm 2 bị can

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết có thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan dự án lãng phí tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Chiều 29/9, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết có thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan đến dự án lãng phí tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo thiếu tướng Toản, tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án trên là 7 bị can, với 3 tội danh chính: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Công an chưa tiết lộ danh tính của 2 bị can vừa bị khởi tố, vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Cơ quan chức năng đã thu hồi số tiền 14,5 tỷ đồng.

Những hành vi sai phạm cụ thể liên quan đến các bị can, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí, gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng.

Hiện nay, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của các cá nhân liên quan.

Liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Cục C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vào hồi đầu tháng 7.

Dự án tại BV Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Hoàn Như.

5 bị can gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Theo Bộ Công an, hành vi của các đối tượng trên đã gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được Bộ Y tế phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 9.000 tỷ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh.

Ngày 13/12/2014, Bộ Y tế tổ chức lễ khởi công cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Dự kiến thời gian khánh thành giai đoạn 1 là tháng 12/2016 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2017.

Đến tháng 10/2018, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành khoa khám bệnh thuộc dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Tuy nhiên Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chưa từng tổ chức khám, chữa bệnh. Tháng 3/2020, Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa khoa khám bệnh tại cơ sở 2.

Ngày 1/4/2025, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.