Khởi tố 4 bị can vi phạm quy định về đấu giá khoáng sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án Nguyễn Sĩ Khoa thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng). Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; các bị can Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chủ quản lý Công ty CP MT Quảng Đà, nhóm 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18/10 - 19/10/2024.

Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Trước đó, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa, chủ quản lý Công ty CP MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây), Kế toán Công ty để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự, do đã có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.