Khám bệnh và tặng quà 500 người dân xã Đặng Thùy Trâm

Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, chương trình tại xã Đặng Thùy Trâm còn là hành trình tri ân sâu sắc, tiếp nối lý tưởng cứu người của nữ bác sĩ anh hùng bằng những hành động thiết thực, nhân văn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao 10 suất hỗ trợ mổ tim cho bà con xã Đặng Thuỳ Trâm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân tại xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) - vùng đất nữ bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng Đặng Thùy Trâm từng chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Tri ân bằng hành động

Xã Đặng Thùy Trâm là địa bàn có hơn 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân vẫn hạn chế. Vì thế, chương trình lần này càng mang ý nghĩa sâu sắc, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa thể hiện đạo lý tri ân.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ trẻ của một số bệnh viện Trung ương và Sở Y tế Quảng Ngãi đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân, tổ chức xét nghiệm, siêu âm, điện tim, chụp X quang, phẫu thuật đục thủy tinh thể, hỗ trợ mổ tim bẩm sinh cho trẻ em.

Đoàn còn trao tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tổng giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, tặng quà bà con nghèo



Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn xúc động bày tỏ: Trở về nơi nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng chiến đấu và hy sinh, mỗi người thầy thuốc càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “phụng sự”. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự tiếp nối lý tưởng sống cao đẹp của những người đi trước.

Theo Thứ trưởng, chương trình khám, chữa bệnh, tặng quà là sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh thần hy sinh vì nhân dân của thế hệ đi trước với trách nhiệm dấn thân của đội ngũ thầy thuốc hôm nay.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý bên cạnh phát triển y tế chuyên sâu, cần đặc biệt quan tâm đến y tế cơ sở và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những “địa chỉ đỏ”, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn.

Tiếp nối lý tưởng, nhân rộng những mô hình nhân văn

Ông đề nghị các cấp chính quyền, ngành Y tế và các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp để nhân rộng những mô hình ý nghĩa như chương trình tại xã Đặng Thùy Trâm, gắn hoạt động thiện nguyện với sàng lọc bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Các bác sĩ khám bệnh cho bà con xã Đặng Thuỳ Trâm

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết chương trình là cách để lực lượng thầy thuốc trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp người dân có cơ hội cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, cho rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trước đó, Thứ trưởng Thuấn và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, nay là Trạm y tế xã Khánh Cường cơ sở 2, để tưởng nhớ và tri ân nữ bác sĩ, liệt sĩ.