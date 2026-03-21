Khám bệnh và tặng quà 500 người dân xã Đặng Thùy Trâm

Thanh Hằng
Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, chương trình tại xã Đặng Thùy Trâm còn là hành trình tri ân sâu sắc, tiếp nối lý tưởng cứu người của nữ bác sĩ anh hùng bằng những hành động thiết thực, nhân văn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao 10 suất hỗ trợ mổ tim cho bà con xã Đặng Thuỳ Trâm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân tại xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) - vùng đất nữ bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng Đặng Thùy Trâm từng chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Tri ân bằng hành động

Xã Đặng Thùy Trâm là địa bàn có hơn 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân vẫn hạn chế. Vì thế, chương trình lần này càng mang ý nghĩa sâu sắc, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa thể hiện đạo lý tri ân.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ trẻ của một số bệnh viện Trung ương và Sở Y tế Quảng Ngãi đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân, tổ chức xét nghiệm, siêu âm, điện tim, chụp X quang, phẫu thuật đục thủy tinh thể, hỗ trợ mổ tim bẩm sinh cho trẻ em.

Đoàn còn trao tặng trang thiết bị y tế cho trạm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tổng giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, tặng quà bà con nghèo

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn xúc động bày tỏ: Trở về nơi nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng chiến đấu và hy sinh, mỗi người thầy thuốc càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “phụng sự”. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự tiếp nối lý tưởng sống cao đẹp của những người đi trước.

Theo Thứ trưởng, chương trình khám, chữa bệnh, tặng quà là sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa tinh thần hy sinh vì nhân dân của thế hệ đi trước với trách nhiệm dấn thân của đội ngũ thầy thuốc hôm nay.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý bên cạnh phát triển y tế chuyên sâu, cần đặc biệt quan tâm đến y tế cơ sở và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những “địa chỉ đỏ”, vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn.

Tiếp nối lý tưởng, nhân rộng những mô hình nhân văn

Ông đề nghị các cấp chính quyền, ngành Y tế và các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp để nhân rộng những mô hình ý nghĩa như chương trình tại xã Đặng Thùy Trâm, gắn hoạt động thiện nguyện với sàng lọc bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Các bác sĩ khám bệnh cho bà con xã Đặng Thuỳ Trâm

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết chương trình là cách để lực lượng thầy thuốc trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp người dân có cơ hội cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, cho rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trước đó, Thứ trưởng Thuấn và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, nay là Trạm y tế xã Khánh Cường cơ sở 2, để tưởng nhớ và tri ân nữ bác sĩ, liệt sĩ.

Tin liên quan



#Đặng Thuỳ Trâm #Khám bệnh miễn phí tại xã Đặng Thuỳ Trâm

Đừng bỏ lỡ

Y tế

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành "bẫy nguy hiểm" khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải "canh ngày" như trước.

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Người Việt đang ăn trung bình hơn 8g muối mỗi ngày, gần gấp đôi khuyến cáo của WHO. Thói quen ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm gây tổn thương thận, đẩy nhiều người tới nguy cơ bệnh thận mạn tính.